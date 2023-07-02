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Fransa’da 17 yaşındaki gencin öldürülmesi: Gencin annesi için 50 bin euro bağış toplandı
Fransa’da 17 yaşındaki gencin öldürülmesi: Gencin annesi için 50 bin euro bağış toplandı
Fransa’da, bir genci öldürerek ülke genelinde şiddet olaylarına neden olan polisin ailesi için başlatılan bağış kampanyası yaklaşık 500 bin euro toplarken ölen... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T12:28+0300
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şiddet
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Bağışların toplandığı Gofundme sitesinde, “Nanterre polisinin ailesine destek” başlığıyla başlatılan bağış kampanyasının ilk hedefi 50 bin euro iken iki günde 24 binden fazla kişinin katılımıyla 493 bin 166 bin euro bağış toplandı.Leetchi sitesinde, polis tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Nael M.'nin annesi için bağış toplama çağrısına yaklaşık 5 bin kişi katılırken iki günde sadece 50 bin euro toplandı.
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fransa, polis, şiddet, bağış, paris

Fransa’da 17 yaşındaki gencin öldürülmesi: Gencin annesi için 50 bin euro bağış toplandı

12:28 02.07.2023
© AA / Firas AbdullahFransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti
Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Firas Abdullah
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Fransa’da, bir genci öldürerek ülke genelinde şiddet olaylarına neden olan polisin ailesi için başlatılan bağış kampanyası yaklaşık 500 bin euro toplarken ölen gencin annesi için 50 bin euro toplandı.
Bağışların toplandığı Gofundme sitesinde, “Nanterre polisinin ailesine destek” başlığıyla başlatılan bağış kampanyasının ilk hedefi 50 bin euro iken iki günde 24 binden fazla kişinin katılımıyla 493 bin 166 bin euro bağış toplandı.
Leetchi sitesinde, polis tarafından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Nael M.'nin annesi için bağış toplama çağrısına yaklaşık 5 bin kişi katılırken iki günde sadece 50 bin euro toplandı.
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