https://sputniknews.com.tr/20230702/duma-baskani-volodin-rusya-toplumu-isyancilara-destek-vermeyerek-olgunluk-sergiledi-1073078038.html
Duma Başkanı Volodin: Rusya toplumu isyancılara destek vermeyerek olgunluk sergiledi
Duma Başkanı Volodin: Rusya toplumu isyancılara destek vermeyerek olgunluk sergiledi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, isyan girişiminin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siviller ve askerler arasındaki... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T11:09+0300
2023-07-02T11:09+0300
2023-07-02T12:15+0300
dünya
rusya
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Duma Başkanı Volodin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor durum, Başkan’ın sivil toplum ve askerler arasındaki otoritesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Çok partili sisteme ve farklı görüşleri ifade etme fırsatına rağmen birilerinin isyanı desteklediğine tek bir örnek yok. Toplum, bu sınavı geçerek olgunluğunu sergiledi” diye yazdı.23-24 Haziran’ın Rusya tarihine, “toplumun ülke lideri etrafında birleştiği gün” olarak geçtiğini kaydeden Volodin, Putin’in bu durumdan, ülkede ve dünya genelinde pozisyonunu güçlendiren lider olarak çıktığını vurguladı.Duma Başkanı, “Kan dökülmesini ve kargaşayı önlemek için her şeyi yaptı. Wagner savaşçılarına gerçek durumu anlatarak Rusya’yı korumak isteyenlere elinde silahla görevine devam etmeyi teklif etti. Bildiğim kadarıyla çoğu bunu kabul etti” ifadesini kullandı.‘Sovyetler’in başında Putin gibileri olsaydı ülke dağılmazdı’Volodin, “Ülkemizin daha önce karşılaştığı zorlukları analiz ederek şu sonuca varabiliriz: 1917 ve 1991'de devletin başında Putin gibi insanlar olsaydı, devrim olmaz ve Sovyetler Birliği dağılmazdı” yorumunda bulundu.
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rusya, duma, vyaçeslav volodin
Duma Başkanı Volodin: Rusya toplumu isyancılara destek vermeyerek olgunluk sergiledi
11:09 02.07.2023 (güncellendi: 12:15 02.07.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, isyan girişiminin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in siviller ve askerler arasındaki otoritesinin ne kadar yüksek olduğunu sergilediğini, farklı görüşleri dile getirme imkanına rağmen kimsenin isyana destek vermediğini belirtti.
Duma Başkanı Volodin, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor durum, Başkan’ın sivil toplum ve askerler arasındaki otoritesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Çok partili sisteme ve farklı görüşleri ifade etme fırsatına rağmen birilerinin isyanı desteklediğine tek bir örnek yok. Toplum, bu sınavı geçerek olgunluğunu sergiledi
” diye yazdı.
https://t.me/vv_volodin/662
23-24 Haziran’ın Rusya tarihine, “toplumun ülke lideri etrafında birleştiği gün” olarak geçtiğini kaydeden Volodin, Putin’in bu durumdan, ülkede ve dünya genelinde pozisyonunu güçlendiren lider olarak çıktığını vurguladı.
Duma Başkanı, “Kan dökülmesini ve kargaşayı önlemek için her şeyi yaptı. Wagner savaşçılarına gerçek durumu anlatarak Rusya’yı korumak isteyenlere elinde silahla görevine devam etmeyi teklif etti. Bildiğim kadarıyla çoğu bunu kabul etti” ifadesini kullandı.
‘Sovyetler’in başında Putin gibileri olsaydı ülke dağılmazdı’
Volodin, “Ülkemizin daha önce karşılaştığı zorlukları analiz ederek şu sonuca varabiliriz: 1917 ve 1991'de devletin başında Putin gibi insanlar olsaydı, devrim olmaz ve Sovyetler Birliği dağılmazdı” yorumunda bulundu.