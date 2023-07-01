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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/medvedev-polonyaya-abdnin-nukleer-silahlari-yerlestirilirse-bu-silahlar-kullanilacaktir-1073068106.html
Medvedev: Polonya'ya ABD’nin nükleer silahları yerleştirilirse bu silahlar kullanılacaktır
Medvedev: Polonya'ya ABD’nin nükleer silahları yerleştirilirse bu silahlar kullanılacaktır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Dmitriy Medvedev, Polonya’nın NATO’dan kendi topraklarına nükleer silah yerleştirmesini istemiş... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T21:54+0300
2023-07-01T21:55+0300
ukrayna krizi
polonya
rusya
dmitriy medvedev
nükleer silah
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Varşova’nın NATO’dan nükleer silah istemesiyle ilgili olarak, “Polonya’nın kendi topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasını istemesinin sadece bir tehlikesi olabilir: Bu silah kullanılacaktır. Dahası bu silahların kullanılması kararını okyanus ötesindeki bunaklar verecektir” dedi.“Fakat bunu pozitif bir yanı da var” diye ekleyen Medvedev, Polonyalı siyasetçilerin isimlerine işaret ederek şöyle devam etti: “Nükleer silahlar kullanılırsa tüm o Morawiecki’ler, Kaczynski’ler ve kötü ruhlar da yok olacaklar ve tabii başkaları da.”Medvedev, bu sözleriyle Varşova'nın nükleer silah kullanmasını Rusya’nın karşılıksız bırakmayacağını ima etti.Rusya’nın askeri doktrini, varoluşuna yönelik bir tehdit ya da bir nükleer saldırı durumunda nükleer silah kullanılmasına olanak veriyor.NATO’nun nükleer silah yerleştirme programı, kendi nükleer silahı olmayan İttifak üyelerinin topraklarına nükleer başlık yerleştirilmesine izin veriyor. NATO’nun söz konusu nükleer caydırıcılık programı çerçevesinde Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de ABD’nin nükleer silahları bulunuyor.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de dün NATO’ya çağrı yaparak ülkesine Amerikan nükleer silahları yerleştirilmesini istemişti. Morawiecki, bu isteğini, Belarus’a Rusya’nın taktik nükleer silahlarının yerleştirilecek olmasıyla açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a yerleştirilecek taktik nükleer silahlar için hazırlığın 7-8 Temmuz’da tamamlanacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/polonya-basbakani-morawieckiden-natoya-cagri-topraklarimiza-nukleer-silah-yerlestirin-1073047246.html
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polonya, rusya, dmitriy medvedev, nükleer silah
polonya, rusya, dmitriy medvedev, nükleer silah

Medvedev: Polonya'ya ABD’nin nükleer silahları yerleştirilirse bu silahlar kullanılacaktır

21:54 01.07.2023 (güncellendi: 21:55 01.07.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Dmitriy Medvedev, Polonya’nın NATO’dan kendi topraklarına nükleer silah yerleştirmesini istemiş olmasına ilişkin “Polonya’nın kendi topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasını istemesinin sadece bir tehlikesi olabilir: Bu silah kullanılacaktır” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Varşova’nın NATO’dan nükleer silah istemesiyle ilgili olarak, “Polonya’nın kendi topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasını istemesinin sadece bir tehlikesi olabilir: Bu silah kullanılacaktır. Dahası bu silahların kullanılması kararını okyanus ötesindeki bunaklar verecektir” dedi.
“Fakat bunu pozitif bir yanı da var” diye ekleyen Medvedev, Polonyalı siyasetçilerin isimlerine işaret ederek şöyle devam etti: “Nükleer silahlar kullanılırsa tüm o Morawiecki’ler, Kaczynski’ler ve kötü ruhlar da yok olacaklar ve tabii başkaları da.”
Medvedev, bu sözleriyle Varşova'nın nükleer silah kullanmasını Rusya’nın karşılıksız bırakmayacağını ima etti.
Rusya’nın askeri doktrini, varoluşuna yönelik bir tehdit ya da bir nükleer saldırı durumunda nükleer silah kullanılmasına olanak veriyor.
NATO’nun nükleer silah yerleştirme programı, kendi nükleer silahı olmayan İttifak üyelerinin topraklarına nükleer başlık yerleştirilmesine izin veriyor. NATO’nun söz konusu nükleer caydırıcılık programı çerçevesinde Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de ABD’nin nükleer silahları bulunuyor.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de dün NATO’ya çağrı yaparak ülkesine Amerikan nükleer silahları yerleştirilmesini istemişti. Morawiecki, bu isteğini, Belarus’a Rusya’nın taktik nükleer silahlarının yerleştirilecek olmasıyla açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a yerleştirilecek taktik nükleer silahlar için hazırlığın 7-8 Temmuz’da tamamlanacağını kaydetti.
Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
Polonya Başbakanı Morawiecki'den NATO'ya çağrı: Topraklarımıza nükleer silah yerleştirin
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