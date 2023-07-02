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https://sputniknews.com.tr/20230702/bursada-kurban-eti-yerine-salam-vermislerdi-baba-ogul-tutuklandi-1073082669.html
Bursa'da kurban eti yerine salam vermişlerdi: Baba-oğul tutuklandı
Bursa'da kurban eti yerine salam vermişlerdi: Baba-oğul tutuklandı
Bursa’da kurban hissesi için kişi başı 7 bin 100 lira alan restoran sahipleri, vatandaşların kendilerine salam gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T14:05+0300
2023-07-02T14:05+0300
türkiye
kurban
kurban bayramı
et
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.TutuklandılarDurumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
https://sputniknews.com.tr/20230630/kurbanlik-dana-isyani-bin-700-kisiye-salam-teslim-edildi-tonlarca-et-imha-edildi-1073027787.html
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kurban, kurban bayramı, et
kurban, kurban bayramı, et

Bursa'da kurban eti yerine salam vermişlerdi: Baba-oğul tutuklandı

14:05 02.07.2023
© İHASalam
Salam - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© İHA
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Bursa’da kurban hissesi için kişi başı 7 bin 100 lira alan restoran sahipleri, vatandaşların kendilerine salam gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etmesi üzerine gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan baba ve oğul çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.
Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Tutuklandılar

Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu. Baba ve oğlu gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
TÜRKİYE
Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi
30 Haziran , 12:19
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