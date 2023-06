https://sputniknews.com.tr/20230630/kurbanlik-dana-isyani-bin-700-kisiye-salam-teslim-edildi-tonlarca-et-imha-edildi-1073027787.html

Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi

Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi

Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T12:19+0300

2023-06-30T12:19+0300

2023-06-30T12:21+0300

türkiye

kurban bayramı

vekalet

dana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073027620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44b23ca3aef61686599cabcf429084a0.jpg

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti. Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.4.5 ton et imha edildiŞikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4.5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.Vatandaşlar etlerin Ankara’dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı. Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.

https://sputniknews.com.tr/20230525/mezbahaneden-kacan-dana-emlakcida-yakalandi-1071557167.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurban bayramı, vekalet, dana