Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
13:00
9 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:09
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:15
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230630/kurbanlik-dana-isyani-bin-700-kisiye-salam-teslim-edildi-tonlarca-et-imha-edildi-1073027787.html
Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi
Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi
Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T12:19+0300
2023-06-30T12:21+0300
türkiye
kurban bayramı
vekalet
dana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073027620_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44b23ca3aef61686599cabcf429084a0.jpg
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti. Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.4.5 ton et imha edildiŞikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4.5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.Vatandaşlar etlerin Ankara’dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı. Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.
https://sputniknews.com.tr/20230525/mezbahaneden-kacan-dana-emlakcida-yakalandi-1071557167.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073027620_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2325d0ed2c3bd142882659a77ac48421.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurban bayramı, vekalet, dana
kurban bayramı, vekalet, dana

Kurbanlık dana 'isyanı': Bin 700 kişiye salam teslim edildi, tonlarca et imha edildi

12:19 30.06.2023 (güncellendi: 12:21 30.06.2023)
© İHAKurbanlık
Kurbanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4,5 ton et imha edildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.
Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti. Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.

4.5 ton et imha edildi

Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4.5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.
Vatandaşlar etlerin Ankara’dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı. Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.
Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.
Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
TÜRKİYE
Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı
25 Mayıs, 13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала