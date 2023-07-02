https://sputniknews.com.tr/20230702/biden-ingiltere-litvanya-ve-finlandiyayi-ziyaret-edecek-1073092582.html
Biden, İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek
Biden, İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği bildirildi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T21:33+0300
2023-07-02T21:33+0300
2023-07-02T21:33+0300
dünya
abd
joe biden
ingiltere
litvanya
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065353249_0:128:2991:1810_1920x0_80_0_0_bc5416ae50d5ca3848bacf39873a4e66.jpg
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden'ın 9-13 Temmuz'da İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'ya seyahat etmesi planlanıyor" bilgisini paylaştı.Biden'ın öncelikle 'iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirmek için' Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, daha sonra 74. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius kentine geçeceği belirtildi.Açıklamada, ABD Başkanı'nın 13 Temmuz'da da ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'ne katılmak için Finlandiya'nın Helsinki kentini ziyaret edeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bidenin-el-kaide-aciklamasi-tartisma-yaratti-taliban-abdnin-kolesi-1073090329.html
ingiltere
litvanya
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065353249_205:0:2786:1936_1920x0_80_0_0_7afb55fdfce82641410b5028177fe011.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, ingiltere, litvanya, finlandiya
abd, joe biden, ingiltere, litvanya, finlandiya
Biden, İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden'ın 9-13 Temmuz'da İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'ya seyahat etmesi planlanıyor" bilgisini paylaştı.
Biden'ın öncelikle 'iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirmek için' Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, daha sonra 74. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius kentine geçeceği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkanı'nın 13 Temmuz'da da ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'ne katılmak için Finlandiya'nın Helsinki kentini ziyaret edeceği bildirildi.