https://sputniknews.com.tr/20230702/bayram-tatilinin-son-gununde-donus-yolu-trafigi-nasil-1073076112.html
Bayram tatilinin son gününde dönüş yolu trafiği nasıl?
Bayram tatilinin son gününde dönüş yolu trafiği nasıl?
Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T09:40+0300
2023-07-02T09:40+0300
2023-07-02T09:40+0300
türkiye
konya
ankara
trafik
bayram
bayram tatili
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.İlçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/antalyada-donus-trafigi-aracimi-kenara-cektim-dinleniyorum-biraz-zor-acilir-bu-trafik--1073064972.html
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konya
ankara
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dönüş trafiği,ankaraya dönüş,bayram tatili dönüş,trafik var mı
dönüş trafiği,ankaraya dönüş,bayram tatili dönüş,trafik var mı
Bayram tatilinin son gününde dönüş yolu trafiği nasıl?
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Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler, Konya-Ankara kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinden geçen Konya-Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İlçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.