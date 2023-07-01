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Antalya'da dönüş trafiği: 'Aracımı kenara çektim dinleniyorum, biraz zor açılır bu trafik'
Antalya'da dönüş trafiği: 'Aracımı kenara çektim dinleniyorum, biraz zor açılır bu trafik'
Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte ilerleyemeyen bir sürücü "Kenara çektim aracımı... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T18:55+0300
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türkiye
antalya
trafik
bayram tatili
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Kurban Bayramı tatilinde Antalya'yı tercih edenler, dönüş yolcuğuna başladı. Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı. Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.Trafikte ilerleyemeyen ve aracından inen Erdal Yüksel, "Aydın'da tatildeydik. Dönüş yolundayız, işyerime gideceğim. 2 saattir böyle, ileride de kaza olunca böyle oldu. Hem bayram dönüşü hem kaza nedeniyle yol nerdeyse tıkandı. Kenara çektim aracımı dinleniyorum. Biraz zor açılır bu trafik aşmanın olmasını bekleyeceğiz" dedi.
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antalya, trafik, bayram tatili
antalya, trafik, bayram tatili

Antalya'da dönüş trafiği: 'Aracımı kenara çektim dinleniyorum, biraz zor açılır bu trafik'

18:55 01.07.2023
© İHAAntalya trafik
Antalya trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© İHA
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Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçirenlerin dönüş yolculuğunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte ilerleyemeyen bir sürücü "Kenara çektim aracımı dinleniyorum. Biraz zor açılır bu trafik aşmanın olmasını bekleyeceğiz" dedi.
Kurban Bayramı tatilinde Antalya'yı tercih edenler, dönüş yolcuğuna başladı. Tatili son gününü evlerinde geçirmek isteyenler konakladıkları otel, tatil köyü ve pansiyonlardan çıkış yaparak kentlerine doğru yola çıktı.
Kaş, Demre, Finike, Olimpos, Adrasan, Kemer ve Konyaaltı'nı tercih eden tatilciler, D400 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yaşanan küçük kazaların ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kenti bayram süresince yaklaşık 500 bine varan yerli turistin ziyaret ettiği öğrenildi. Kent merkezine doğru küçük çaplı da olsa trafik oluştuğu görüldü.

Trafikte ilerleyemeyen ve aracından inen Erdal Yüksel, "Aydın'da tatildeydik. Dönüş yolundayız, işyerime gideceğim. 2 saattir böyle, ileride de kaza olunca böyle oldu. Hem bayram dönüşü hem kaza nedeniyle yol nerdeyse tıkandı. Kenara çektim aracımı dinleniyorum. Biraz zor açılır bu trafik aşmanın olmasını bekleyeceğiz" dedi.
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