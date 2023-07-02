https://sputniknews.com.tr/20230702/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-rusya-avrupanin-bir-parcasi-olarak-kaliyor-1073087666.html

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya, Avrupa’nın bir parçası olarak kalıyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya, Avrupa’nın bir parçası olarak kalıyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada, "Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek" ifadelerine yer... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:35+0300

2023-07-02T16:35+0300

2023-07-02T16:35+0300

dünya

avusturya dışişleri bakanlığı

rusya

avrupa

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in görüşüne göre Rusya Avrupa’nın, tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Coğrafya değişmedi. Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek. Rusya ayrıca Avrupa tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Schallenberg, Rusya vatandaşlarına vize yasağının getirilmesiyle ilgili tartışmalarda bu tür tedbirlere karşı çıktığını anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20220728/avusturya-rus-gazina-bagimliligimiz-yuzde-50nin-altina-dustu-1059248353.html

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