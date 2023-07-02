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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya, Avrupa’nın bir parçası olarak kalıyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya, Avrupa’nın bir parçası olarak kalıyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada, "Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek" ifadelerine yer... 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T16:35+0300
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dünya
avusturya dışişleri bakanlığı
rusya
avrupa
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in görüşüne göre Rusya Avrupa’nın, tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Coğrafya değişmedi. Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek. Rusya ayrıca Avrupa tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Schallenberg, Rusya vatandaşlarına vize yasağının getirilmesiyle ilgili tartışmalarda bu tür tedbirlere karşı çıktığını anımsattı.
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avusturya dışişleri bakanlığı, rusya, avrupa
avusturya dışişleri bakanlığı, rusya, avrupa

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Rusya, Avrupa’nın bir parçası olarak kalıyor

16:35 02.07.2023
© AAAvusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg yaptığı açıklamada, "Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in görüşüne göre Rusya Avrupa’nın, tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.
Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Coğrafya değişmedi. Rusya coğrafi olarak Avrupa'daki en büyük komşumuz olmaya devam edecek. Rusya ayrıca Avrupa tarihinin ve kültürünün bir parçası olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Schallenberg, Rusya vatandaşlarına vize yasağının getirilmesiyle ilgili tartışmalarda bu tür tedbirlere karşı çıktığını anımsattı.
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