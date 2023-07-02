https://sputniknews.com.tr/20230702/almanya-basbakani-scholz-fransanin-istikrarsiz-hale-gelmesini-beklemiyorum-1073091235.html

Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum

Almanya Başbakanı Scholz: Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum

Almanya Başbakanı Scholz, Fransa’daki şiddet olaylarına değinerek, “Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum” dedi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T18:56+0300

2023-07-02T18:56+0300

2023-07-02T19:09+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşananları endişeyle izlediklerini belirtti.Scholz, Fransa'da yaşanan gelişmelere ilişkin Alman Birinci Televizyon kanalına (ARD) yaptığı açıklamada, "Fransa ile dostuz, ortak geleceğimiz için çok önemli olan Avrupa Birliği'nin iyi işlemesini sağlamak söz konusu olduğunda ikimiz de bir çiftiz. İşte bu nedenle, elbette endişeyle izliyoruz" dedi.Şansölye Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu durumların hızla düzelmesini sağlayacak yollar bulacağını umduğunu ve buna kesinlikle inandığını vurguladı.Fransa'dan gelen görüntüler çok iç karartıcı olmasına rağmen Fransa'nın istikrarsızlaşmasını beklemediğini dile getiren Scholz, şöyle devam etti:Fransa'daki gibi olayların Almanya'da olmasını beklemediğini kaydeden Scholz, buna dair bir işaret olmadığını aktardı.Olaf Scholz, ülkesinin çok uzun dönemden bu yana bir sosyal ortaklık kültürüne sahip olduğunu, pek çok vatandaşının başarılarına büyük saygı duyulduğunu belirterek, çok etkin bir refah devletine ve iyi bir ekonomik geleceğe sahip olduklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230702/fransa-basbakani-ulkede-duzeni-yeniden-tesis-edene-kadar-calisacacagiz-1073089393.html

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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, olaf scholz, emmanuel macron