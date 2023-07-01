Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:29
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230701/kanadanin-british-columbia-eyaletinde-liman-iscileri-greve-gitti-1073069456.html
Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti
Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti
Kanada ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan British Columbia'da liman işçileri greve gitti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T22:19+0300
2023-07-01T22:19+0300
dünya
kanada
british columbia
grev
liman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073069290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb4c79b1622453cbc24957fe7ff5bb95.jpg
Kanada Uluslararası Uzun Kıyı ve Depo İşçileri Sendikası, eyaletteki 30'dan fazla limanda çalışan 7 bini aşkın işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve greve başlandığını duyurdu.British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneğinden yapılan açıklamada da şubat ayından bu yana yürütülen görüşmelerde olumlu bir sonuca varılamadığı belirtildi.Tarafların anlaşması için devreye giren Çalışma Bakanı Seamus O'Regan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada neyin tehlikede olduğunu herkes anlıyor" ifadesini kullandı.Uzmanlar, grev kararını 'Kanada ekonomisi için büyük zarar' olarak değerlendirdi.Kanada dış ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu limanlardan yapılıyorUzmanlar, grevin ana merkezleri olan Vancouver ve Prince Rupert limanlarının günlük 800 milyon dolarlık mal akışıyla Kanada ticaretinin 'çok önemli' noktalarından olduğuna, bu limanların ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekiyor.Grev süresince British Columbia eyaletindeki 30'dan fazla limanda iş durdurma nedeniyle ithalat ve ihracat kesintiye uğrayacak.Öte yandan, British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneği, grevin, Vancouver, Prince Rupert ve Vancouver Island'a yanaşan yolcu gemilerini etkilemeyeceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html
kanada
british columbia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073069290_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6d1a3b4ac4a45d0b54d4c250ac406ee1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, british columbia, grev, liman
kanada, british columbia, grev, liman

Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti

22:19 01.07.2023
© AP PhotoKanada, liman
Kanada, liman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
Kanada ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan British Columbia'da liman işçileri greve gitti.
Kanada Uluslararası Uzun Kıyı ve Depo İşçileri Sendikası, eyaletteki 30'dan fazla limanda çalışan 7 bini aşkın işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve greve başlandığını duyurdu.
British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneğinden yapılan açıklamada da şubat ayından bu yana yürütülen görüşmelerde olumlu bir sonuca varılamadığı belirtildi.
Tarafların anlaşması için devreye giren Çalışma Bakanı Seamus O'Regan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada neyin tehlikede olduğunu herkes anlıyor" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, grev kararını 'Kanada ekonomisi için büyük zarar' olarak değerlendirdi.

Kanada dış ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu limanlardan yapılıyor

Uzmanlar, grevin ana merkezleri olan Vancouver ve Prince Rupert limanlarının günlük 800 milyon dolarlık mal akışıyla Kanada ticaretinin 'çok önemli' noktalarından olduğuna, bu limanların ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekiyor.
Grev süresince British Columbia eyaletindeki 30'dan fazla limanda iş durdurma nedeniyle ithalat ve ihracat kesintiye uğrayacak.
Öte yandan, British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneği, grevin, Vancouver, Prince Rupert ve Vancouver Island'a yanaşan yolcu gemilerini etkilemeyeceğini açıkladı.
Grev nedeniyle İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek olan 59 uçuş iptal edildi. Bir havaalanı yetkilisi, grevlerden 8 bine yakın yolcunun etkileneceğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
Cenevre Havalimanı'nda grev: 59 uçuş iptal edildi
Dün, 10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала