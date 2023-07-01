https://sputniknews.com.tr/20230701/kanadanin-british-columbia-eyaletinde-liman-iscileri-greve-gitti-1073069456.html

Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti

Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti

Kanada ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan British Columbia'da liman işçileri greve gitti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T22:19+0300

2023-07-01T22:19+0300

2023-07-01T22:19+0300

dünya

kanada

british columbia

grev

liman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/01/1073069290_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb4c79b1622453cbc24957fe7ff5bb95.jpg

Kanada Uluslararası Uzun Kıyı ve Depo İşçileri Sendikası, eyaletteki 30'dan fazla limanda çalışan 7 bini aşkın işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve greve başlandığını duyurdu.British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneğinden yapılan açıklamada da şubat ayından bu yana yürütülen görüşmelerde olumlu bir sonuca varılamadığı belirtildi.Tarafların anlaşması için devreye giren Çalışma Bakanı Seamus O'Regan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada neyin tehlikede olduğunu herkes anlıyor" ifadesini kullandı.Uzmanlar, grev kararını 'Kanada ekonomisi için büyük zarar' olarak değerlendirdi.Kanada dış ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu limanlardan yapılıyorUzmanlar, grevin ana merkezleri olan Vancouver ve Prince Rupert limanlarının günlük 800 milyon dolarlık mal akışıyla Kanada ticaretinin 'çok önemli' noktalarından olduğuna, bu limanların ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekiyor.Grev süresince British Columbia eyaletindeki 30'dan fazla limanda iş durdurma nedeniyle ithalat ve ihracat kesintiye uğrayacak.Öte yandan, British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneği, grevin, Vancouver, Prince Rupert ve Vancouver Island'a yanaşan yolcu gemilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230630/cenevre-havalimaninda-grev-59-ucus-iptal-edildi--1073021476.html

kanada

british columbia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, british columbia, grev, liman