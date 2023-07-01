https://sputniknews.com.tr/20230701/istanbul-izmir-otoyolunda-tatilcilerin-donus-yogunlugu-suruyor-1073070627.html
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T23:15+0300
2023-07-01T23:15+0300
2023-07-01T23:16+0300
türkiye
bayram tatili
istanbul
izmir
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu devam ediyor. Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/antalyada-donus-trafigi-aracimi-kenara-cektim-dinleniyorum-biraz-zor-acilir-bu-trafik--1073064972.html
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bayram tatili, istanbul, izmir
bayram tatili, istanbul, izmir
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
23:15 01.07.2023 (güncellendi: 23:16 01.07.2023) Abone ol
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu devam ediyor.
Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.
Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.