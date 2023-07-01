https://sputniknews.com.tr/20230701/istanbul-izmir-otoyolunda-tatilcilerin-donus-yogunlugu-suruyor-1073070627.html

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T23:15+0300

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türkiye

bayram tatili

istanbul

izmir

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu devam ediyor. Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230701/antalyada-donus-trafigi-aracimi-kenara-cektim-dinleniyorum-biraz-zor-acilir-bu-trafik--1073064972.html

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bayram tatili, istanbul, izmir