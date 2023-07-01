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Fransa'daki protestolarda 45 bin polis ve jandarma görevde olacak
Fransa'daki protestolarda 45 bin polis ve jandarma görevde olacak
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci öldürmesi nedeniyle başlayan ve devam eden protestolar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T21:53+0300
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Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar, çok sayıda kentte özellikle gençlerin katılımıyla sürüyor.Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, devam eden protestolar kapsamında bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.Lyon ve Marsilya kentlerine daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.Ülke genelinde dün de 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmiş, kolluk kuvvetleri farklı kentlerde meydanlarda zırhlı araçlar kullanmıştı.Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.Nael'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/fransada-17-yasindaki-gencin-polis-kursunuyla-oldugu-olaya-iliskin-ses-kaydi-cikti-1073066544.html
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fransa, olay, protesto, avrupa
fransa, olay, protesto, avrupa

Fransa'daki protestolarda 45 bin polis ve jandarma görevde olacak

21:53 01.07.2023 (güncellendi: 21:54 01.07.2023)
© AP Photo / Sylvain PlazyBelçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde 29 kişi gözaltına alındı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde 29 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Sylvain Plazy
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci öldürmesi nedeniyle başlayan ve devam eden protestolar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını bildirdi.
Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar, çok sayıda kentte özellikle gençlerin katılımıyla sürüyor.
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, devam eden protestolar kapsamında bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.
Lyon ve Marsilya kentlerine daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.
Ülke genelinde dün de 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmiş, kolluk kuvvetleri farklı kentlerde meydanlarda zırhlı araçlar kullanmıştı.
Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.
Nael'in öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar sürüyor.
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