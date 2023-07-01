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Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı
Fransız basını polisin, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'yi silahla öldürdüğü olaya ilişkin bir ses kaydı yayımladı. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T20:50+0300
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dünya
fransa
polis
protesto
ses kaydı
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Fransa'nın Nanterre kentinde, Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından, araçtaki bir yolcunun olay anını anlattığı ses kaydının olduğu video, farklı sosyal medya platformlarında çıktı.Fransız BFMTV kanalı, söz konusu videonun doğruluğunun teyit edildiğini belirterek, ismi belirtilmeyen yolcunun ses kaydının da yer aldığı görüntülü haberi sundu.Ses kaydında söz konusu yolcu, "Bu videoyu gerçeği ortaya çıkarmak için yapmak istedim, çünkü sosyal medya ağlarında arkadaşım Nael'in ölümü hakkında çok fazla yanlış şey dönüyor. Size olayı A'dan Z'ye anlatacağım" diye konuştu.Yolcu, 27 Haziran'da sabah yerel saat ile 08.00 sularında, 2 arkadaşıyla buluşarak ödünç aldıkları araçla Nanterre'de gezmeye çıktılarını belirtti.Alkol veya uyuşturucu kullanmadıklarını söyleyen yolcu, araçla otobüs yolunda ilerledikleri sırada motorları üzerindeki 2 polisin kendilerini takip ettiğini fark ettiğini kaydetti.Yolcu, memurların sireni çalıştırdığını ve ardından Nael'in aracı durduğunu anlattı.'Motoru durdur yoksa seni vururum'Polislerden birinin Nael'e aracın camını açmasını söylediğini, arkadaşının da bu komuta uyduğunu anlatan yolcu, polis memurunun Nael'e, "Motoru durdur, yoksa seni vururum" dediğini belirtti.Yolcu, polislerin Nael'e silahlarının kabzasıyla vurduğunu söyledi.'Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım'Polislerden birinin, Nael'in şakağına silah doğrultarak, "Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım" dediğini anlatan yolcu, diğer polisin ise meslektaşına "vur onu" diye konuştuğunu belirtti.Yolcu, polisten aldığı üçüncü silah kabzası darbesiyle Nael'in ayağının fren pedalından çekildiğini ve aracın hareket ettiğini anlattı.Arabanın ön camı hizasındaki polisin ateş açmasıyla vurulan arkadaşının ayağının gaza değmesiyle aracın ilerlediğini ifade eden yolcu, "(Nael'in) Can çekiştiğini gördüm, titredi. Sonra bariyere çarptık. Ben de korktuğum için araçtan inip, kaçtım" ifadelerini kullandı.Olayın görgü tanığı yolcu, polislerin kendisini de vurabileceğini düşündüğünü, bu nedenle koştuğunu belirtti.Yolcu, "Polislerin gözlerimin önünde arkadaşıma yaptıkları karşısında şoke oldum" diye konuştu.Haberde, olay günü çekilen amatör kamera kayıtları, olayın ardından basının kaza noktasında çektiği görüntüler, olay günü genç sürücünün takip ettiği güzergahı gösteren harita yer aldı.Fransız basını, söz konusu görgü tanığının 3 Temmuz'da polise ifade vereceğini aktardı.Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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fransa, polis, protesto, ses kaydı, avrupa
fransa, polis, protesto, ses kaydı, avrupa

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldüğü olaya ilişkin ses kaydı çıktı

20:50 01.07.2023
© AP Photo / Lewis JolyNanterre
Nanterre - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
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Fransız basını polisin, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'yi silahla öldürdüğü olaya ilişkin bir ses kaydı yayımladı.
Fransa'nın Nanterre kentinde, Nael M. isimli genç sürücünün polis ateşiyle öldürülmesinin ardından, araçtaki bir yolcunun olay anını anlattığı ses kaydının olduğu video, farklı sosyal medya platformlarında çıktı.
Fransız BFMTV kanalı, söz konusu videonun doğruluğunun teyit edildiğini belirterek, ismi belirtilmeyen yolcunun ses kaydının da yer aldığı görüntülü haberi sundu.
Ses kaydında söz konusu yolcu, "Bu videoyu gerçeği ortaya çıkarmak için yapmak istedim, çünkü sosyal medya ağlarında arkadaşım Nael'in ölümü hakkında çok fazla yanlış şey dönüyor. Size olayı A'dan Z'ye anlatacağım" diye konuştu.
Yolcu, 27 Haziran'da sabah yerel saat ile 08.00 sularında, 2 arkadaşıyla buluşarak ödünç aldıkları araçla Nanterre'de gezmeye çıktılarını belirtti.
Alkol veya uyuşturucu kullanmadıklarını söyleyen yolcu, araçla otobüs yolunda ilerledikleri sırada motorları üzerindeki 2 polisin kendilerini takip ettiğini fark ettiğini kaydetti.
Yolcu, memurların sireni çalıştırdığını ve ardından Nael'in aracı durduğunu anlattı.

'Motoru durdur yoksa seni vururum'

Polislerden birinin Nael'e aracın camını açmasını söylediğini, arkadaşının da bu komuta uyduğunu anlatan yolcu, polis memurunun Nael'e, "Motoru durdur, yoksa seni vururum" dediğini belirtti.
Yolcu, polislerin Nael'e silahlarının kabzasıyla vurduğunu söyledi.

'Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım'

Polislerden birinin, Nael'in şakağına silah doğrultarak, "Kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım" dediğini anlatan yolcu, diğer polisin ise meslektaşına "vur onu" diye konuştuğunu belirtti.
Yolcu, polisten aldığı üçüncü silah kabzası darbesiyle Nael'in ayağının fren pedalından çekildiğini ve aracın hareket ettiğini anlattı.
Arabanın ön camı hizasındaki polisin ateş açmasıyla vurulan arkadaşının ayağının gaza değmesiyle aracın ilerlediğini ifade eden yolcu, "(Nael'in) Can çekiştiğini gördüm, titredi. Sonra bariyere çarptık. Ben de korktuğum için araçtan inip, kaçtım" ifadelerini kullandı.
Olayın görgü tanığı yolcu, polislerin kendisini de vurabileceğini düşündüğünü, bu nedenle koştuğunu belirtti.
Yolcu, "Polislerin gözlerimin önünde arkadaşıma yaptıkları karşısında şoke oldum" diye konuştu.
Haberde, olay günü çekilen amatör kamera kayıtları, olayın ardından basının kaza noktasında çektiği görüntüler, olay günü genç sürücünün takip ettiği güzergahı gösteren harita yer aldı.
Fransız basını, söz konusu görgü tanığının 3 Temmuz'da polise ifade vereceğini aktardı.
Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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