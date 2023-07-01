https://sputniknews.com.tr/20230701/fifadan-tarihi-karar-ofsayt-kurali-degisti-1073068865.html

FIFA'dan tarihi karar: Ofsayt kuralı değişti

FIFA'dan tarihi karar: Ofsayt kuralı değişti

FIFA ilk olarak iki ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını duyurdu. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T22:10+0300

2023-07-01T22:10+0300

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spor

fifa

ofsayt

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FIFA, büyük tartışmalara neden olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için harekete geçti.Yeni ofsayt kuralına göre; futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak.FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını ve tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230606/turk-futbolunda-yeni-donem-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-kullanilacak-1072066571.html

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