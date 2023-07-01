https://sputniknews.com.tr/20230701/fifadan-tarihi-karar-ofsayt-kurali-degisti-1073068865.html
FIFA'dan tarihi karar: Ofsayt kuralı değişti
FIFA'dan tarihi karar: Ofsayt kuralı değişti
FIFA ilk olarak iki ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını duyurdu. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T22:10+0300
2023-07-01T22:10+0300
2023-07-01T22:10+0300
spor
fifa
ofsayt
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FIFA, büyük tartışmalara neden olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için harekete geçti.Yeni ofsayt kuralına göre; futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak.FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını ve tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/turk-futbolunda-yeni-donem-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-kullanilacak-1072066571.html
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fifa, ofsayt
FIFA'dan tarihi karar: Ofsayt kuralı değişti
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FIFA ilk olarak iki ülkede uygulamaya başlayacağı yeni ofsayt kuralını duyurdu. Yeni ofsayt kuralında, futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt verilecek.
FIFA, büyük tartışmalara neden olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için harekete geçti.
Yeni ofsayt kuralına göre; futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak.
Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçlar alınırsa yeni kural tüm dünyada geçerli olacak.
FIFA, bu kural ile futbolun daha izlenilebilir kılınmasını ve tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.