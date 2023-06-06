https://sputniknews.com.tr/20230606/turk-futbolunda-yeni-donem-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-kullanilacak-1072066571.html
Türk futbolunda yeni dönem: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak
Türk futbolunda yeni dönem: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini belirterek, önümüzdeki sezonda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacağını... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:38+0300
2023-06-06T09:38+0300
2023-06-06T09:38+0300
spor
ofsayt
sistem
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Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından stat ekranına yansıtacak.
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ofsayt, sistem
Türk futbolunda yeni dönem: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini belirterek, önümüzdeki sezonda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacağını açıkladı. Yıllık maliyeti 2 milyon euro olan sistemde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.
Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.
Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.
Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından stat ekranına yansıtacak.