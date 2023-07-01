https://sputniknews.com.tr/20230701/duma-baskani-volodinden-esrar-tepkisi-zelenskiy-ukrayna-devletinin-tabutuna-son-civiyi-cakiyor-1073058643.html

Duma Başkanı Volodin'den 'esrar' tepkisi: Zelenskiy, Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor

Duma Başkanı Volodin'den 'esrar' tepkisi: Zelenskiy, Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor

Kiev'in tarihini, dilini, geleneklerini reddederek egemenliğini yitirdiğini söyleyen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T12:58+0300

2023-07-01T12:58+0300

2023-07-01T13:00+0300

rusya

vladimir zelenskiy

vyaçeslav volodin

ukrayna

ukrayna krizi

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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, "Bir ülke kendi tarihini, dilini, inancını, kültürünü ve geleneklerini reddediyorsa, o ülke egemenliğini yitiriyordur. Zelenskiy, bu konularda Ukrayna'ya onarılamaz bir darbe vurdu" dedi.Ukrayna'da ülke nüfusunun büyük bölümünün konuştuğu dilin yasaklandığına, Zafer Günü'nün Avrupa Günü olarak değiştirildiğine, kilisede değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Volodin, ülkede aile kurumunun yıkıldığını, en büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının sözde onur yürüyüşlerine katıldığını, kendi internet sitelerini LGBT sembolüyle süslediğini vurguladı.Ortaya çıkan nihai sonucun Ukraynalılar için üzüntü verici olduğunu kaydeden Volodin, "Bugün Zelenskiy, esrarı yasallaştırarak Ukrayna vatandaşlarını acıya, strese ve travmaya dayanmaya davet ediyor ve Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/zelenskiyden-esrari-yasallastirma-cagrisi-savasin-stresini-cekmemek-icin-1072966814.html

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