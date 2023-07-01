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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230701/duma-baskani-volodinden-esrar-tepkisi-zelenskiy-ukrayna-devletinin-tabutuna-son-civiyi-cakiyor-1073058643.html
Duma Başkanı Volodin'den 'esrar' tepkisi: Zelenskiy, Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor
Duma Başkanı Volodin'den 'esrar' tepkisi: Zelenskiy, Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor
Kiev'in tarihini, dilini, geleneklerini reddederek egemenliğini yitirdiğini söyleyen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T12:58+0300
2023-07-01T13:00+0300
rusya
vladimir zelenskiy
vyaçeslav volodin
ukrayna
ukrayna krizi
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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, "Bir ülke kendi tarihini, dilini, inancını, kültürünü ve geleneklerini reddediyorsa, o ülke egemenliğini yitiriyordur. Zelenskiy, bu konularda Ukrayna'ya onarılamaz bir darbe vurdu" dedi.Ukrayna'da ülke nüfusunun büyük bölümünün konuştuğu dilin yasaklandığına, Zafer Günü'nün Avrupa Günü olarak değiştirildiğine, kilisede değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Volodin, ülkede aile kurumunun yıkıldığını, en büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının sözde onur yürüyüşlerine katıldığını, kendi internet sitelerini LGBT sembolüyle süslediğini vurguladı.Ortaya çıkan nihai sonucun Ukraynalılar için üzüntü verici olduğunu kaydeden Volodin, "Bugün Zelenskiy, esrarı yasallaştırarak Ukrayna vatandaşlarını acıya, strese ve travmaya dayanmaya davet ediyor ve Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230628/zelenskiyden-esrari-yasallastirma-cagrisi-savasin-stresini-cekmemek-icin-1072966814.html
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rusya, vladimir zelenskiy, vyaçeslav volodin, ukrayna

Duma Başkanı Volodin'den 'esrar' tepkisi: Zelenskiy, Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor

12:58 01.07.2023 (güncellendi: 13:00 01.07.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin
 Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Kiev'in tarihini, dilini, geleneklerini reddederek egemenliğini yitirdiğini söyleyen Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in esrarı yasallaştırma planıyla Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çaktığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, "Bir ülke kendi tarihini, dilini, inancını, kültürünü ve geleneklerini reddediyorsa, o ülke egemenliğini yitiriyordur. Zelenskiy, bu konularda Ukrayna'ya onarılamaz bir darbe vurdu" dedi.

Ukrayna'da ülke nüfusunun büyük bölümünün konuştuğu dilin yasaklandığına, Zafer Günü'nün Avrupa Günü olarak değiştirildiğine, kilisede değişiklikler yapıldığına dikkat çeken Volodin, ülkede aile kurumunun yıkıldığını, en büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının sözde onur yürüyüşlerine katıldığını, kendi internet sitelerini LGBT sembolüyle süslediğini vurguladı.

Ortaya çıkan nihai sonucun Ukraynalılar için üzüntü verici olduğunu kaydeden Volodin, "Bugün Zelenskiy, esrarı yasallaştırarak Ukrayna vatandaşlarını acıya, strese ve travmaya dayanmaya davet ediyor ve Ukrayna devletinin tabutuna son çiviyi çakıyor" ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
DÜNYA
Zelenskiy’den esrarı yasallaştırma çağrısı: Savaşın stresini çekmemek için
28 Haziran , 18:58
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