Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail, Demir Kubbe'yi neden Ukrayna'ya vermediğini açıkladı
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:05
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
14:04
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna ile Batı arasında tartışma
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji krizi İngiliz Kraliyet ailesini de vurdu, sarayın sıcaklık seviyesi düşürüldü
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
BRICS genişleyecek mi? Türkiye'nin ardından bir ülke daha
19:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
20:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA danışmanı, Kiev'in tehlikeli planı için uyardı
21:38
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230701/almanya-basbakani-scholz-musluman-karsiti-nefrete-yer-verilmemesi-lazim-1073065454.html
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T19:24+0300
2023-07-01T19:25+0300
dünya
almanya
olaf scholz
avrupa
irkçı
müslüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071005928_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f7a667880f0a005b89f94ca186661c20.jpg
Almanya Başbakanı Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım" ifadesini kullandı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu'nun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele GünüAlmanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071005928_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_7cc074143506552f18538dd2a8be8cc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, olaf scholz, avrupa, irkçı, müslüm
almanya, olaf scholz, avrupa, irkçı, müslüm

Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım

19:24 01.07.2023 (güncellendi: 19:25 01.07.2023)
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım" ifadesini kullandı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.
Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.
Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.
Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu'nun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.
Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.

1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü

Almanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.
Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала