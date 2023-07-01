https://sputniknews.com.tr/20230701/almanya-basbakani-scholz-musluman-karsiti-nefrete-yer-verilmemesi-lazim-1073065454.html
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T19:24+0300
2023-07-01T19:24+0300
2023-07-01T19:25+0300
dünya
almanya
olaf scholz
avrupa
irkçı
müslüm
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Almanya Başbakanı Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım" ifadesini kullandı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu'nun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele GünüAlmanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.
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almanya, olaf scholz, avrupa, irkçı, müslüm
almanya, olaf scholz, avrupa, irkçı, müslüm
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
19:24 01.07.2023 (güncellendi: 19:25 01.07.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım" ifadesini kullandı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.
Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.
Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.
Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu'nun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.
Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.
1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü
Almanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.
Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.