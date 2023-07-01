https://sputniknews.com.tr/20230701/ak-parti-sozcusu-celik-ayasofya-camisi-ebediyyen-ezanlariyla-vatanimizin-muhru-olmaya-devam-edecek-1073054878.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camisi ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecek
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camisi ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ayasofya Camisi'ne yapılan her saygısızlığın hüsranla sonuçlanacağını' belirtti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T09:59+0300
2023-07-01T09:59+0300
2023-07-01T09:59+0300
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ömer çelik
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
yunanistan
bayrak
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ayasofya Camisi milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır."Yunanistan bayrağı ile videoAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken ve sosyal medyada paylaşan Yunanistan vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı konulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230701/ayasofya-onunde-yunanistan-bayragi-acan-turiste-turkiyeye-giris-yasagi-konuldu-1073050211.html
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ömer çelik, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yunanistan, bayrak
ömer çelik, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yunanistan, bayrak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camisi ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ayasofya Camisi'ne yapılan her saygısızlığın hüsranla sonuçlanacağını' belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ayasofya Camisi milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır."
Yunanistan bayrağı ile video
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken ve sosyal medyada paylaşan Yunanistan vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı konulmuştu.