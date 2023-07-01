https://sputniknews.com.tr/20230701/ak-parti-sozcusu-celik-ayasofya-camisi-ebediyyen-ezanlariyla-vatanimizin-muhru-olmaya-devam-edecek-1073054878.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camisi ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camisi ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ayasofya Camisi'ne yapılan her saygısızlığın hüsranla sonuçlanacağını' belirtti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T09:59+0300

2023-07-01T09:59+0300

2023-07-01T09:59+0300

türkiye

ömer çelik

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

yunanistan

bayrak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845242_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_844627b5137bcfd1e789af8237748e64.jpg

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ayasofya Camisi milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır."Yunanistan bayrağı ile videoAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken ve sosyal medyada paylaşan Yunanistan vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı konulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230701/ayasofya-onunde-yunanistan-bayragi-acan-turiste-turkiyeye-giris-yasagi-konuldu-1073050211.html

türkiye

ayasofya

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ömer çelik, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, yunanistan, bayrak