Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:15
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
20:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230701/ayasofya-onunde-yunanistan-bayragi-acan-turiste-turkiyeye-giris-yasagi-konuldu-1073050211.html
Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu
Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu
İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyen Yunan turistin Türkiye'ye girişi... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
türkiye
yunanistan
bayrak
ayasofya camii
ayasofya-i kebir cami-i şerif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/18/1059066955_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1e2f3e057f0a76ad40639b675e3ca344.jpg
İstanbul'da Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken turist hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya'ya arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/18/1059066955_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_d46c0c3f69fe65edf7bf62f10c7f82eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, bayrak, ayasofya camii, ayasofya-i kebir cami-i şerif
yunanistan, bayrak, ayasofya camii, ayasofya-i kebir cami-i şerif

Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

00:00 01.07.2023
© AAAyasofya
Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyen Yunan turistin Türkiye'ye girişi yasaklandı.
İstanbul'da Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken turist hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya'ya arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала