https://sputniknews.com.tr/20230701/ayasofya-onunde-yunanistan-bayragi-acan-turiste-turkiyeye-giris-yasagi-konuldu-1073050211.html
Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu
Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu
İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyen Yunan turistin Türkiye'ye girişi... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
2023-07-01T00:00+0300
türkiye
yunanistan
bayrak
ayasofya camii
ayasofya-i kebir cami-i şerif
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İstanbul'da Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken turist hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya'ya arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.
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yunanistan, bayrak, ayasofya camii, ayasofya-i kebir cami-i şerif
yunanistan, bayrak, ayasofya camii, ayasofya-i kebir cami-i şerif
Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açan turiste Türkiye'ye giriş yasağı konuldu
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İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyen Yunan turistin Türkiye'ye girişi yasaklandı.
İstanbul'da Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken turist hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya'ya arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.