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https://sputniknews.com.tr/20230701/abhaz-lider-bjaniyadan-putine-wagner-destegi-1073062020.html
Abhaz lider Bjaniya'dan Putin'e 'Wagner' desteği
Abhaz lider Bjaniya'dan Putin'e 'Wagner' desteği
Abhazya Devlet Başkanı Bjaniya, Rus lider Putin'in Wagner'in isyan girişimi sırasında aldığı kararlara tam destek verdiğini ifade etti. 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T16:27+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
wagner grubu
aslan bjaniya
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya, Abhaz tarafının inisiyatifiyle telefon konuşması gerçekleştirdi.Bjaniya, Rusya yönetiminin Wagner'in isyan girişimi sırasında hukukun üstünlüğünü ve anayasal düzeni korumak, vatandaşların güvenliğini ve istikrarı sağlamak için gerçekleştirdiği eylemlere tam destek verdiğini belirtti.Putin ve Bjaniya, Abhazya sosyo-ekonomik kalkınması konusunda hazırlanan planlar da dahil ikili gündemdeki güncel konuları da istişare etti.23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.
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rusya, vladimir putin, wagner grubu, aslan bjaniya
rusya, vladimir putin, wagner grubu, aslan bjaniya

Abhaz lider Bjaniya'dan Putin'e 'Wagner' desteği

16:27 01.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi.
Rusya lideri Putin, Wagner’cilerin ayaklanması sırasında görev başında olan asker ve kolluk kuvvetlerine hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bir iç savaş yaşanmasının önünü kestiniz” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
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Abhazya Devlet Başkanı Bjaniya, Rus lider Putin'in Wagner'in isyan girişimi sırasında aldığı kararlara tam destek verdiğini ifade etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya, Abhaz tarafının inisiyatifiyle telefon konuşması gerçekleştirdi.

Bjaniya, Rusya yönetiminin Wagner'in isyan girişimi sırasında hukukun üstünlüğünü ve anayasal düzeni korumak, vatandaşların güvenliğini ve istikrarı sağlamak için gerçekleştirdiği eylemlere tam destek verdiğini belirtti.

Putin ve Bjaniya, Abhazya sosyo-ekonomik kalkınması konusunda hazırlanan planlar da dahil ikili gündemdeki güncel konuları da istişare etti.

23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Bu arada hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamış durumda.

Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de çıkan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.
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