https://sputniknews.com.tr/20230701/abdde-cumhuriyetci-vekilden-tasari-catisma-sona-erene-dek-kieve-finansman-saglanmasi-yasaklansin-1073056547.html

ABD'de Cumhuriyetçi vekilden tasarı: Çatışma sona erene dek Kiev'e finansman sağlanması yasaklansın

ABD'de Cumhuriyetçi vekilden tasarı: Çatışma sona erene dek Kiev'e finansman sağlanması yasaklansın

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene, Ukrayna'daki çatışma sona erene dek Kiev yönetimine finansman sağlanmasının... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T11:51+0300

2023-07-01T11:51+0300

2023-07-01T11:51+0300

dünya

marjorie taylor greene

abd

ukrayna

finansman

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Daha önce ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının sona ermesini öngören girişimlere destek veren Cumhuriyetçi vekil Greene, bu kez Ukrayna'da savaş yerine barışı destekleme çağrısı yaptı.ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) değişiklikler yapılmasını öneren Greene, Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunana kadar Kiev'in fonlanmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.Twitter hesabından bir açıklama yapan Greene, "Savaşı fonlamak yerine barışı teşvik etmeliyiz. NDAA'da Ukrayna'ya yapılan tüm fonları kesen ve onlara F-16 savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler sağlamayı yasaklayan değişiklikler önerdim" dedi.Ölüm ve yıkımın durmak zorunda olduğunun altını çizen Greene, "Bu nedenle barışı sağlamak için, savaşa diplomatik bir çözüm bulunana kadar Ukrayna'ya her türlü finansmanı yasaklayan bir değişiklik de önerdim" ifadelerini kullandı.Greene, mart ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısına da destek vermişti.ABD Savunma Bakanlığı'nın Amerikalı vergi mükelleflerinden elde edilen gelirlerle yabancı ülkelerde savaş açmaması gerektiğini savunan Greene, bakanlığın Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söylemişti.

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marjorie taylor greene, abd, ukrayna, finansman