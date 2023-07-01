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ABD'de Cumhuriyetçi vekilden tasarı: Çatışma sona erene dek Kiev'e finansman sağlanması yasaklansın
ABD'de Cumhuriyetçi vekilden tasarı: Çatışma sona erene dek Kiev'e finansman sağlanması yasaklansın
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene, Ukrayna'daki çatışma sona erene dek Kiev yönetimine finansman sağlanmasının... 01.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-01T11:51+0300
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dünya
marjorie taylor greene
abd
ukrayna
finansman
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Daha önce ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının sona ermesini öngören girişimlere destek veren Cumhuriyetçi vekil Greene, bu kez Ukrayna'da savaş yerine barışı destekleme çağrısı yaptı.ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) değişiklikler yapılmasını öneren Greene, Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunana kadar Kiev'in fonlanmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.Twitter hesabından bir açıklama yapan Greene, "Savaşı fonlamak yerine barışı teşvik etmeliyiz. NDAA'da Ukrayna'ya yapılan tüm fonları kesen ve onlara F-16 savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler sağlamayı yasaklayan değişiklikler önerdim" dedi.Ölüm ve yıkımın durmak zorunda olduğunun altını çizen Greene, "Bu nedenle barışı sağlamak için, savaşa diplomatik bir çözüm bulunana kadar Ukrayna'ya her türlü finansmanı yasaklayan bir değişiklik de önerdim" ifadelerini kullandı.Greene, mart ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısına da destek vermişti.ABD Savunma Bakanlığı'nın Amerikalı vergi mükelleflerinden elde edilen gelirlerle yabancı ülkelerde savaş açmaması gerektiğini savunan Greene, bakanlığın Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söylemişti.
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marjorie taylor greene, abd, ukrayna, finansman
marjorie taylor greene, abd, ukrayna, finansman

ABD'de Cumhuriyetçi vekilden tasarı: Çatışma sona erene dek Kiev'e finansman sağlanması yasaklansın

11:51 01.07.2023
© AFP 2023 / DUSTIN CHAMBERSU.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) speaks during an "America First" rally in Dalton, Georgia, U.S. May 27, 2021
U.S. Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) speaks during an America First rally in Dalton, Georgia, U.S. May 27, 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2023
© AFP 2023 / DUSTIN CHAMBERS
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ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene, Ukrayna'daki çatışma sona erene dek Kiev yönetimine finansman sağlanmasının yasaklanmasına dair tasarı sundu.
Daha önce ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının sona ermesini öngören girişimlere destek veren Cumhuriyetçi vekil Greene, bu kez Ukrayna'da savaş yerine barışı destekleme çağrısı yaptı.
ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) değişiklikler yapılmasını öneren Greene, Ukrayna'daki çatışmaya diplomatik çözüm bulunana kadar Kiev'in fonlanmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Greene, "Savaşı fonlamak yerine barışı teşvik etmeliyiz. NDAA'da Ukrayna'ya yapılan tüm fonları kesen ve onlara F-16 savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler sağlamayı yasaklayan değişiklikler önerdim" dedi.

Ölüm ve yıkımın durmak zorunda olduğunun altını çizen Greene, "Bu nedenle barışı sağlamak için, savaşa diplomatik bir çözüm bulunana kadar Ukrayna'ya her türlü finansmanı yasaklayan bir değişiklik de önerdim" ifadelerini kullandı.

Greene, mart ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısına da destek vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Amerikalı vergi mükelleflerinden elde edilen gelirlerle yabancı ülkelerde savaş açmaması gerektiğini savunan Greene, bakanlığın Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söylemişti.
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