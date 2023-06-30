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Yunan turist Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açtı: 'Bir gün gerçek sahibine dönecek'
Yunan turist Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açtı: 'Bir gün gerçek sahibine dönecek'
Yunan turist, İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" dedi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Yunan turistin, İstanbul'da Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, daha sonra müzeye ve 2020'de camiye çevrilen tarihi yapı Ayasofya'nın önünde çektiği video gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda turistin Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bizans burada vardı ve var olacak. Geri döneceğimiz ümidiyle yaşıyoruz. (Ayasofya) Bir gün gerçek sahibine dönecek" demesi tartışma yarattı.
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yunan, turist, istanbul, bayrak, bizans, rum, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya müzesi, ayasofya camii
yunan, turist, istanbul, bayrak, bizans, rum, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya müzesi, ayasofya camii

Yunan turist Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açtı: 'Bir gün gerçek sahibine dönecek'

15:46 30.06.2023 (güncellendi: 16:01 30.06.2023)
© AAAyasofya
Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Yunan turist, İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" dedi.
Yunan turistin, İstanbul'da Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, daha sonra müzeye ve 2020'de camiye çevrilen tarihi yapı Ayasofya'nın önünde çektiği video gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan videoda turistin Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bizans burada vardı ve var olacak. Geri döneceğimiz ümidiyle yaşıyoruz. (Ayasofya) Bir gün gerçek sahibine dönecek" demesi tartışma yarattı.
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu
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