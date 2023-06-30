https://sputniknews.com.tr/20230630/yunan-turist-ayasofya-onunde-yunanistan-bayragi-acti-bir-gun-gercek-sahibine-donecek-1073035215.html

Yunan turist Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açtı: 'Bir gün gerçek sahibine dönecek'

Yunan turist Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açtı: 'Bir gün gerçek sahibine dönecek'

Yunan turist, İstanbul'da bulunan tarihi Ayasofya Camii'nin önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bir gün gerçek sahibine dönecek" dedi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T15:46+0300

2023-06-30T15:46+0300

2023-06-30T16:01+0300

yunan

turist

istanbul

yaşam

bayrak

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rum

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya müzesi

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Yunan turistin, İstanbul'da Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen, daha sonra müzeye ve 2020'de camiye çevrilen tarihi yapı Ayasofya'nın önünde çektiği video gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda turistin Ayasofya önünde Yunanistan bayrağı açarak, "Bizans burada vardı ve var olacak. Geri döneceğimiz ümidiyle yaşıyoruz. (Ayasofya) Bir gün gerçek sahibine dönecek" demesi tartışma yarattı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/istanbulun-tarihi-ve-turistik-yerlerinde-bayram-yogunlugu-1072987382.html

istanbul

ayasofya

ayasofya müzesi

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yunan, turist, istanbul, bayrak, bizans, rum, ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya müzesi, ayasofya camii