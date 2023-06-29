İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu

© AAİstanbul'da trafik yoğunluğunun azalmasını ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
1/5
© AA
İstanbul'da trafik yoğunluğunun azalmasını ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
© AABayramı fırsat bilip Şanlıurfa'dan eşi Hatice Kılıç ile tatile gelen Celal Kılıç, İstanbul'un sakinliğinden mutlu olduğunu, ziyaret için özellikle bayramları tercih ettiklerini söyledi.
2/5
© AA
Bayramı fırsat bilip Şanlıurfa'dan eşi Hatice Kılıç ile tatile gelen Celal Kılıç, İstanbul'un sakinliğinden mutlu olduğunu, ziyaret için özellikle bayramları tercih ettiklerini söyledi.
© AAİstanbul'un tatil günlerinde en kalabalık yerlerinden Eminönü, bu bayramda da en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Balık ekmek ve turşu suyu için restoran ve balıkçı teknelerini ziyaret eden vatandaşlar, açık olan dükkanlardan da alışveriş yaptı.
3/5
© AA
İstanbul'un tatil günlerinde en kalabalık yerlerinden Eminönü, bu bayramda da en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Balık ekmek ve turşu suyu için restoran ve balıkçı teknelerini ziyaret eden vatandaşlar, açık olan dükkanlardan da alışveriş yaptı.
© AA / Ömer Faruk YıldızVatandaşlar sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde dinlenirken, turist kafileleri sıra halinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Turist rehberi Nermin Akbaş, bayram dolayısıyla çoğu yerin kapalı olması sebebiyle yerli turist sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "Diğer günler yabancı turist sayısı daha fazla. Özellikle bayram namazı için gelen yerli turist daha çok. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydım, en çok yerli turist gözlemledim" dedi.
4/5
© AA / Ömer Faruk Yıldız
Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde dinlenirken, turist kafileleri sıra halinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Turist rehberi Nermin Akbaş, bayram dolayısıyla çoğu yerin kapalı olması sebebiyle yerli turist sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "Diğer günler yabancı turist sayısı daha fazla. Özellikle bayram namazı için gelen yerli turist daha çok. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydım, en çok yerli turist gözlemledim" dedi.
© AA / Ömer Faruk Yıldız İstanbul'da turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı, bayramda da kalabalıktı.
5/5
© AA / Ömer Faruk Yıldız
İstanbul'da turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı, bayramda da kalabalıktı.