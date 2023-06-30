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Ummanlı diplomat: Kuran yakılan bir zamanda İsveç NATO'ya katılmak istiyor, Türkiye kabul edecek mi?
Ummanlı diplomat: Kuran yakılan bir zamanda İsveç NATO'ya katılmak istiyor, Türkiye kabul edecek mi?
Ummanlı diplomat Hilal el-Siyabi, İsveç'in özellikle Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuran'ın yakılmasına izin vermesinin dünyadaki tüm Müslümanların inancına... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Ummanlı diplomat eski büyükelçi Hilal el-Siyabi, İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kuran yakılması eylemini Sputnik’e değerlendirdi:"Doğrusunu söylemek gerekirse, Batılı politikacıların, diplomatların ve yetkililerin ne düşündüğünü anlamıyorum. İsveç geçmişte genellikle tarafsız bir ülke olarak görülüyordu, Arap dünyasında ona karşı oldukça olumlu bir yaklaşım vardı. İslamofobinin açık bir şekilde artmasıyla, artık ülkeler arasındaki ilişkilerde de değişiklikler olacak. Kuran'ı yakmak, tüm Müslümanlar için korkunç bir saygısızlık eylemidir. Müslüman ülkeler, özellikle Arap ülkeleri, bunu genel olarak uluslararası düzeyde bir hakaret olarak görüyor.Kuran yakılan bir zamanda İsveç NATO'ya katılmayı umuyor. Türkiye'nin bunu kabul edeceğini düşünebilir miyiz? Avrupa sonunda çıldırdı ve aklını kaybediyor. Korkarım böyle bir toplum için olumlu gelişme beklentileri yok.Aynı zamanda İsveç'teki Müslümanların sessizliği de şaşırtıcı. Çünkü bu tür eylemlerle aslında onların da yüzlerine tükürüyorlar. Kesinlikle şiddet çağrısı yapmıyorum, ancak belli bir noktada İsveç tarafının eylemlerinin sadece Müslüman ülkelerle değil, aynı zamanda ülke içindeki istikrar için de öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini düşünüyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20230630/isvec-basbakanindan-kuran-yakilmasi-olayiyla-ilgili-ilk-yorum-1073030533.html
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nato, isveç, umman, kuran
nato, isveç, umman, kuran

Ummanlı diplomat: Kuran yakılan bir zamanda İsveç NATO'ya katılmak istiyor, Türkiye kabul edecek mi?

16:27 30.06.2023 (güncellendi: 16:32 30.06.2023)
© AP Photo / Nabil al-JuraniIrak'ta İsveç karşıtı gösteriler
Irak'ta İsveç karşıtı gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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Ummanlı diplomat Hilal el-Siyabi, İsveç'in özellikle Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kuran'ın yakılmasına izin vermesinin dünyadaki tüm Müslümanların inancına saygısızlık olduğunu belirtti.
Ummanlı diplomat eski büyükelçi Hilal el-Siyabi, İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kuran yakılması eylemini Sputnik’e değerlendirdi:
"Doğrusunu söylemek gerekirse, Batılı politikacıların, diplomatların ve yetkililerin ne düşündüğünü anlamıyorum. İsveç geçmişte genellikle tarafsız bir ülke olarak görülüyordu, Arap dünyasında ona karşı oldukça olumlu bir yaklaşım vardı. İslamofobinin açık bir şekilde artmasıyla, artık ülkeler arasındaki ilişkilerde de değişiklikler olacak. Kuran'ı yakmak, tüm Müslümanlar için korkunç bir saygısızlık eylemidir. Müslüman ülkeler, özellikle Arap ülkeleri, bunu genel olarak uluslararası düzeyde bir hakaret olarak görüyor.
Kuran yakılan bir zamanda İsveç NATO'ya katılmayı umuyor. Türkiye'nin bunu kabul edeceğini düşünebilir miyiz? Avrupa sonunda çıldırdı ve aklını kaybediyor. Korkarım böyle bir toplum için olumlu gelişme beklentileri yok.
Aynı zamanda İsveç'teki Müslümanların sessizliği de şaşırtıcı. Çünkü bu tür eylemlerle aslında onların da yüzlerine tükürüyorlar. Kesinlikle şiddet çağrısı yapmıyorum, ancak belli bir noktada İsveç tarafının eylemlerinin sadece Müslüman ülkelerle değil, aynı zamanda ülke içindeki istikrar için de öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini düşünüyorum.”
İsveç- Irak- Kuran yakma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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