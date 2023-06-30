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https://sputniknews.com.tr/20230630/isvec-basbakanindan-kuran-yakilmasi-olayiyla-ilgili-ilk-yorum-1073030533.html
İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılması olayıyla ilgili ilk yorum
İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılması olayıyla ilgili ilk yorum
İsveç Başbakanı Kristersson başkent Stockholm'de önceki gün cami önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayıyla ilgili olarak konuştu, "Bazı şeylerin yasal olması... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:40+0300
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dünya
isveç
kuran
cami
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Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te 37 yaşındaki Salwan Momika'nın başkent Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kuran-ı Kerim yakmasının yarattığı infialle ilgili Başbakan Ulf Kristersson ilk kez açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Kristersson sükunet çağrısı yaptı, "Bu eylemin sonuçlarının ne olacağını söylemek zor" dedi. Momika'nın Irak asıllı olması nedeniyle ülkeye iadesini talep eden Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'nin basılmasını da değerlendiren Kristersson, "Başka ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerinin yasadışı olarak basılması tabii ki kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı. Öte yandan Momika'nin eylemini kast ederek diğer insanlara hakaret etmenin hiçbir sebebi olmadığının altını çizen İsveç Başbakanı, "Bazı şeyler yasal diye bu onların illa ki uygun eylemler olduğu anlamına gelmiyor" mesajı verdi.Ülkede ocak ayında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye'nin itirazı nedeniyle iyice zora giren NATO üyeliğinin bu son olaydan sonra akıbetinin ne olacağı da sorulan Kristersson, "Bence şu an doğru şeylere odaklanmalıyız. İsveç'in NATO üyesi olması önemli. Uğraşmamız gereken önemli ve büyük meselelerimiz var" dedi.Eylemci Momika yeniden Kuran yakmayı planlıyorBu arada Alman basınının İsveç'te yayın yapan Expressen'den aktardığına göre Momika 10 gün içinde bu kez Irak Büyükelçiliği binası önünde yine Kuran yakmayı planladığını, bununla birlikte Irak bayrağı da yakmayı düşündüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230629/bagdatta-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosteren-bir-grup-isvec-buyukelciligini-basti-1073007556.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/isvec-nato-uyeligimiz-konusunda-ankara-ile-surekli-temas-halindeyiz-1071810610.html
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isveç, kuran, cami, ulf kristersson, rasmus paludan, nato
isveç, kuran, cami, ulf kristersson, rasmus paludan, nato

İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılması olayıyla ilgili ilk yorum

13:40 30.06.2023 (güncellendi: 14:39 30.06.2023)
© AP Photo / Ali Jabarİsveç- Irak- Kuran yakma
İsveç- Irak- Kuran yakma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Ali Jabar
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İsveç Başbakanı Kristersson başkent Stockholm'de önceki gün cami önünde Kuran-ı Kerim yakılması olayıyla ilgili olarak konuştu, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te 37 yaşındaki Salwan Momika'nın başkent Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kuran-ı Kerim yakmasının yarattığı infialle ilgili Başbakan Ulf Kristersson ilk kez açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Kristersson sükunet çağrısı yaptı, "Bu eylemin sonuçlarının ne olacağını söylemek zor" dedi.
Momika'nın Irak asıllı olması nedeniyle ülkeye iadesini talep eden Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'nin basılmasını da değerlendiren Kristersson, "Başka ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerinin yasadışı olarak basılması tabii ki kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Öte yandan Momika'nin eylemini kast ederek diğer insanlara hakaret etmenin hiçbir sebebi olmadığının altını çizen İsveç Başbakanı, "Bazı şeyler yasal diye bu onların illa ki uygun eylemler olduğu anlamına gelmiyor" mesajı verdi.
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Ülkede ocak ayında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye'nin itirazı nedeniyle iyice zora giren NATO üyeliğinin bu son olaydan sonra akıbetinin ne olacağı da sorulan Kristersson, "Bence şu an doğru şeylere odaklanmalıyız. İsveç'in NATO üyesi olması önemli. Uğraşmamız gereken önemli ve büyük meselelerimiz var" dedi.
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Eylemci Momika yeniden Kuran yakmayı planlıyor

Bu arada Alman basınının İsveç'te yayın yapan Expressen'den aktardığına göre Momika 10 gün içinde bu kez Irak Büyükelçiliği binası önünde yine Kuran yakmayı planladığını, bununla birlikte Irak bayrağı da yakmayı düşündüğünü söyledi.
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