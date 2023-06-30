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https://sputniknews.com.tr/20230630/tecavuz-suclamasindan-yeniden-yargilaniyor-mendynin-10-bin-kadinla-yattim-dedigi-iddia-edildi-1073033971.html
Tecavüz suçlamasından yeniden yargılanıyor: Mendy'nin '10 bin kadınla yattım' dediği iddia edildi
Tecavüz suçlamasından yeniden yargılanıyor: Mendy'nin '10 bin kadınla yattım' dediği iddia edildi
Ocak ayında 4 kadına 6 tecavüz ve bir cinsel saldırıdan suçsuz bulunan Benjamin Mendy, karara varılamayan 2 ayrı kadına tecavüz ve tecavüz girişimi... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T20:32+0300
2023-06-30T20:39+0300
yaşam
benjamin mendy
manchester city
tecavüz
suçlama
dava
mahkeme
cinsel saldırı
fransa futbol milli takımı
britanya
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İngiliz Premier Lig takımı Manchester City ve Fransa milli takımının 28 yaşındaki futbolcusu Benjamin Mendy, 5 ay sonra mahkemeye geri döndü.Mendy, Britanya'da görülen ilk davada jüri üyelerinin diğer suçlamalardan aklayıp iki ayrı kadınla ilgili tecavüz ve tecavüz girişimi olmak üzere iki suçlamaya dair karara verememesinden ötürü, İngiltere bölgesinin kuzeybatısındaki Chester Kraliyet Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor.Bu haftaki duruşmalarda savunma oyuncusunun Cheshire'ın Mottram St Andrew kasabasındaki 4 milyon sterlinlik malikanesinde Ekim 2018'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu, Ekim 2020'de başka bir kadına tecavüz ettiği suçlamaları dinlendi. Futbolcu her iki suçlamayı da reddediyor.Yargıç Stephen Everett, altı kadın ve altı erkekten oluşan jüriye, bu yıl ocak ayında biten davada futbolcunun diğer kadınlar tarafından iddia edilen cinsel suçlardan suçsuz bulunduğunu, ancak jürinin karara varamadığı iki suçlamayla ilgili yeniden yargılandığını hatırlattı. Yargıç, jüriyi önceki davanın ayrıntılarına bakmamaları ya da medyada çıkan haberleri takip etmemeleri ve yalnızca mevcut davada mahkemede duyulan kanıtlara göre karar vermeleri konusunda uyardı.Duruşmanın açılışında savcılığın sunumunda, Mendy'nin malikanesinde düzenlediği parti ve sosyal toplantılarda hem erkek hem de kadın misafirleri ağırladığı, bir keresinde konuğu kadın A ile zorla seks yapmaya çalıştığı, başka bir olayda, yatak odasında konuğu kadın B'ye tecavüz ettiği anlatıldı: * Futbolcunun bir erkek arkadaşıyla ilişkisi olan ve bunun üzerinden Mendy'nin malikanesinde yatıya kalan A'nın, sabah suitinde duş yaparken, sadece boxer şortuyla davetsiz çıkagelen ve uyarılmış görünen Mendy'nin kendisini yakaladığını, defalarca dur demesine ve kurtulmaya çalışmasına rağmen yatakta tecavüz etmeye çalıştığını iddia ettiği belirtildi. * Bölgedeki bir bara arkadaşlarıyla giden ve hep birlikte futbolcunun malikanesine davet edilen B'nin, mahrem fotoğraflar içeren telefonunu kendisinden alan Mendy tarafından telefonunu geri verme gerekçesiyle kilitli yatak odasına götürüldüğü, Mendy'nin "Sadece sana bakmak istiyorum" diyerek giysilerini çıkarmasını söylediği, kendisinin giysilerini çıkardığı ama çamaşırlarını çıkarmadığı, Mendy'nin yatağa attığı telefonu almak isterken, seks yapmak istemediğini söylemesine rağmen Mendy'nin arkadan yakalayıp tecavüz ettiğini iddia ettiği belirtildi. Savcılığın jüriye sunumu şöyle devam etti:Davanın 3 hafta sürmesi bekleniyor. Müslüman futbolcu, polise ifadesinde, her iki olayda da herhangi bir cinsel temasın rızaya dayalı gerçekleştiğini söyleyip yanlış bir şey yaptığını reddetmişti.Manchester City, Ağustos 2021'de gözaltına alınmasından beri futbol oynamayan Mendy'nin bugün sona eren sözleşmesini yenilemeyeceğini daha önce açıklamıştı. Avukatlarından biri olan Jenny Wiltshire, ocakta 4 kadına 6 tecavüz ve bir cinsel saldırı ithamlarından suçsuz bulunmasının ardından, 'Mendy'nin hayatını yeniden kurmaya başlayabilmesi için diğer iki suçlamayla ilgili olarak da adını temize çıkarmayı dört gözle beklediğini' söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220108/tecavuzle-yargilanan-benjamin-mendy-kefaletle-serbest-birakildi-1052519427.html
https://sputniknews.com.tr/20230113/tecavuzle-yargilanan-futbolcu-benjamin-mendy-hakkindaki-suclamalar-dusuruldu-1065720943.html
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benjamin mendy, manchester city, tecavüz, suçlama, dava, mahkeme, cinsel saldırı, fransa futbol milli takımı, britanya, ingiltere, futbolcu
benjamin mendy, manchester city, tecavüz, suçlama, dava, mahkeme, cinsel saldırı, fransa futbol milli takımı, britanya, ingiltere, futbolcu

Tecavüz suçlamasından yeniden yargılanıyor: Mendy'nin '10 bin kadınla yattım' dediği iddia edildi

20:32 30.06.2023 (güncellendi: 20:39 30.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Manchester City@ManCityFraBenjamin Mendy, Manchester City ve Fransa milli takımı futbolcusu (2019)
Benjamin Mendy, Manchester City ve Fransa milli takımı futbolcusu (2019) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/Manchester City@ManCityFra
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Ocak ayında 4 kadına 6 tecavüz ve bir cinsel saldırıdan suçsuz bulunan Benjamin Mendy, karara varılamayan 2 ayrı kadına tecavüz ve tecavüz girişimi suçlamalarıyla ilgili yeniden yargılanıyor. Mahkemede savcılık, ünlü futbolcunun bir kadına tecavüz ettikten sonra "Her şey yolunda, 10 bin kadınla birlikte oldum" dediğini öne sürdü.
İngiliz Premier Lig takımı Manchester City ve Fransa milli takımının 28 yaşındaki futbolcusu Benjamin Mendy, 5 ay sonra mahkemeye geri döndü.
Mendy, Britanya'da görülen ilk davada jüri üyelerinin diğer suçlamalardan aklayıp iki ayrı kadınla ilgili tecavüz ve tecavüz girişimi olmak üzere iki suçlamaya dair karara verememesinden ötürü, İngiltere bölgesinin kuzeybatısındaki Chester Kraliyet Mahkemesi'nde yeniden yargılanıyor.
Bu haftaki duruşmalarda savunma oyuncusunun Cheshire'ın Mottram St Andrew kasabasındaki 4 milyon sterlinlik malikanesinde Ekim 2018'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu, Ekim 2020'de başka bir kadına tecavüz ettiği suçlamaları dinlendi. Futbolcu her iki suçlamayı da reddediyor.
Benjamin Mendy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
SPOR
Tecavüzle yargılanan Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı
8 Ocak 2022, 01:18
Yargıç Stephen Everett, altı kadın ve altı erkekten oluşan jüriye, bu yıl ocak ayında biten davada futbolcunun diğer kadınlar tarafından iddia edilen cinsel suçlardan suçsuz bulunduğunu, ancak jürinin karara varamadığı iki suçlamayla ilgili yeniden yargılandığını hatırlattı. Yargıç, jüriyi önceki davanın ayrıntılarına bakmamaları ya da medyada çıkan haberleri takip etmemeleri ve yalnızca mevcut davada mahkemede duyulan kanıtlara göre karar vermeleri konusunda uyardı.
Benjamin Mendy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
DÜNYA
Tecavüzle yargılanan futbolcu Benjamin Mendy hakkındaki suçlamalar düşürüldü
13 Ocak, 17:42
Duruşmanın açılışında savcılığın sunumunda, Mendy'nin malikanesinde düzenlediği parti ve sosyal toplantılarda hem erkek hem de kadın misafirleri ağırladığı, bir keresinde konuğu kadın A ile zorla seks yapmaya çalıştığı, başka bir olayda, yatak odasında konuğu kadın B'ye tecavüz ettiği anlatıldı:
* Futbolcunun bir erkek arkadaşıyla ilişkisi olan ve bunun üzerinden Mendy'nin malikanesinde yatıya kalan A'nın, sabah suitinde duş yaparken, sadece boxer şortuyla davetsiz çıkagelen ve uyarılmış görünen Mendy'nin kendisini yakaladığını, defalarca dur demesine ve kurtulmaya çalışmasına rağmen yatakta tecavüz etmeye çalıştığını iddia ettiği belirtildi.
* Bölgedeki bir bara arkadaşlarıyla giden ve hep birlikte futbolcunun malikanesine davet edilen B'nin, mahrem fotoğraflar içeren telefonunu kendisinden alan Mendy tarafından telefonunu geri verme gerekçesiyle kilitli yatak odasına götürüldüğü, Mendy'nin "Sadece sana bakmak istiyorum" diyerek giysilerini çıkarmasını söylediği, kendisinin giysilerini çıkardığı ama çamaşırlarını çıkarmadığı, Mendy'nin yatağa attığı telefonu almak isterken, seks yapmak istemediğini söylemesine rağmen Mendy'nin arkadan yakalayıp tecavüz ettiğini iddia ettiği belirtildi.
Savcılığın jüriye sunumu şöyle devam etti:

"Bu aşamada Mendy geri adım attı ve 'Çok utangaçsın' dedi. Mendy, 'Endişeye mahal yok, 10 bin kadınla seks yaptım' dedi."

Davanın 3 hafta sürmesi bekleniyor.
Müslüman futbolcu, polise ifadesinde, her iki olayda da herhangi bir cinsel temasın rızaya dayalı gerçekleştiğini söyleyip yanlış bir şey yaptığını reddetmişti.
Manchester City, Ağustos 2021'de gözaltına alınmasından beri futbol oynamayan Mendy'nin bugün sona eren sözleşmesini yenilemeyeceğini daha önce açıklamıştı.
Avukatlarından biri olan Jenny Wiltshire, ocakta 4 kadına 6 tecavüz ve bir cinsel saldırı ithamlarından suçsuz bulunmasının ardından, 'Mendy'nin hayatını yeniden kurmaya başlayabilmesi için diğer iki suçlamayla ilgili olarak da adını temize çıkarmayı dört gözle beklediğini' söylemişti.
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