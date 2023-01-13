https://sputniknews.com.tr/20230113/tecavuzle-yargilanan-futbolcu-benjamin-mendy-hakkindaki-suclamalar-dusuruldu-1065720943.html

Tecavüzle yargılanan futbolcu Benjamin Mendy hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Tecavüzle yargılanan futbolcu Benjamin Mendy hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Fransız futbolcu Benjamin Mendy, tecavüz ve tecavüze teşebbüs suçlamasıyla ilgili suçlamalardan aklanırken, başka bir davayla daha yargılanmaya devam edilecek. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T17:42+0300

2023-01-13T17:42+0300

2023-01-13T17:42+0300

dünya

benjamin mendy

tecavüz

yargılama

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Manchester City futbolcusu Benjamin Mendy, Cheshire malikanesindeki partilerde dört kadına tecavüz ve bir başka kadına cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki yargılama sonucunda suçsuz bulundu. Mendy, Chester kraliyet mahkemesinde beş aylık bir duruşmanın ardından oybirliğiyle altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasından aklandı. Ancak Mendy, jürinin bir kadına tecavüz ve diğerine tecavüze teşebbüs suçlamasıyla ilgili karara varamamasının ardından ikinci kez yargılanacak. Mendy, duruşmasında kendisini tecavüzle suçlayan kadınların hepsinin onunla birlikte olmak istediğini söylemişti. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca, kendisine mutfağında cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadını elle taciz ettiğini de yalanladı.Mendy, 11 Kasım 2020'de tutuklandıktan sonra dört kadına karşı yedi tecavüz, beşinci bir kadına karşı bir kez tecavüze teşebbüs ve altıncı bir kadına karşı cinsel saldırı suçlamasıyla suçlanmıştı.Mendy, duruşma sırasında, birçok farklı kadınla yatmasının 'normal' olduğunu söyledi ve 'ünlü bir futbolcu olmak, kadınları gece kulüplerinde tavlamayı ve onları Prestbury'nin Cheshire köyü yakınlarındaki evine götürmenin 'dürüst olmak gerekirse, çok kolay olduğunu' söyledi.Altı kadın, onu Ekim 2018 ile Ağustos 2021 arasında 4.8 milyon sterlinlik güvenlikli malikanesinde, genellikle koronavirüs tecritleri sırasında düzenlenen yasadışı partilerde kendilerine saldırmakla suçlamıştı. Öte yandan, Mendy'ye birikte olmak için 'kadın ayarladığı' iddia edilen Matturie isimli bir diğer sanıkla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları da düşürüldü. Mahkemede konuşan Mendy, tutukluyken cezaevinde olmanın kendisine 'hayat hakkında birçok şey öğrenmesini' sağladığını söyledi. Mendy ayrıca, hücresindeyken davranışlarını değerlendirdiğini ve 'ikimiz de seks yapmakta sorun yaşamıyorsak bile kadınların duygularını incitmenin mümkün olduğunu' ve 'bazen kadınlar hakkında konuşma şeklinin saygısızca olduğunu fark ettiğini' söyledi. Mendy'nin devam edecek duruşmasının ise 26 Haziran'da görüleceği belirtildi.

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benjamin mendy, tecavüz, yargılama