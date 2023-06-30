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Tarih verildi: DSÖ, aspartamı kanserojen ilan edecek
Tarih verildi: DSÖ, aspartamı kanserojen ilan edecek
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), kola ve sakızlarda bulunan 'aspartam' adlı yapay bir tatlandırıcıyı 'kanserojen' ilan edeceği belirtildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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aspartam
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İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1980’lerde pazara giren ve en sık kullanılan yapay tatlandırıcılarından biri ve şeker ikamesi olan aspartamı, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) yapacağı incelemenin ardından gelecek ay kanserojen ilan edecek. IARC kararı, kanıtlara dayanarak bir şeyin potansiyel tehlike olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. DSÖ’nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) ise 1981’den beri aspartamın kabul edilen günlük sınırlar içinde tüketilmesinde sakınca olmadığını ifade ediyordu. 90'dan fazla ülke kullanıyorABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1981 yılında tüketimine yeşil ışık yakıldığından beri aspartamın güvenliğini beş kez gözden geçirdi ve bugüne kadar 90’dan fazla ülke aspartamın kullanımını onayladı. Ancak DSÖ, geçtiğimiz günlerde aspartamın güvenliğini yeniden değerlendirmek için iki toplantı düzenlemiş ve tatlandırıcı hakkında yeni uyarılar duyurabileceğinin sinyalini vermişti.Nelerin içinde Aspartam var?Şeker ikamesi olarak da kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin birçoğunda, meşrubatlarda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda, diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda ve ketçap gibi soslarda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/dso-avrupa-salginda-36-milyon-kisi-uzun-koronaviruse-yakalanmis-olabilir-1073010134.html
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aspartam ne zaman yasaklanacak, aspartam kanser yapar mı, aspartam nelerin içinde var
aspartam ne zaman yasaklanacak, aspartam kanser yapar mı, aspartam nelerin içinde var

Tarih verildi: DSÖ, aspartamı kanserojen ilan edecek

16:10 30.06.2023
© AAŞekerli İçecekler
Şekerli İçecekler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), kola ve sakızlarda bulunan 'aspartam' adlı yapay bir tatlandırıcıyı 'kanserojen' ilan edeceği belirtildi.
İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1980’lerde pazara giren ve en sık kullanılan yapay tatlandırıcılarından biri ve şeker ikamesi olan aspartamı, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) yapacağı incelemenin ardından gelecek ay kanserojen ilan edecek.
IARC kararı, kanıtlara dayanarak bir şeyin potansiyel tehlike olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. DSÖ’nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) ise 1981’den beri aspartamın kabul edilen günlük sınırlar içinde tüketilmesinde sakınca olmadığını ifade ediyordu.

90'dan fazla ülke kullanıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1981 yılında tüketimine yeşil ışık yakıldığından beri aspartamın güvenliğini beş kez gözden geçirdi ve bugüne kadar 90’dan fazla ülke aspartamın kullanımını onayladı. Ancak DSÖ, geçtiğimiz günlerde aspartamın güvenliğini yeniden değerlendirmek için iki toplantı düzenlemiş ve tatlandırıcı hakkında yeni uyarılar duyurabileceğinin sinyalini vermişti.

Nelerin içinde Aspartam var?

Şeker ikamesi olarak da kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin birçoğunda, meşrubatlarda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda, diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda ve ketçap gibi soslarda bulunuyor.
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