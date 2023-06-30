https://sputniknews.com.tr/20230630/tarih-verildi-dso-aspartami-kanserojen-ilan-edecek-1073035981.html

Tarih verildi: DSÖ, aspartamı kanserojen ilan edecek

Tarih verildi: DSÖ, aspartamı kanserojen ilan edecek

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), kola ve sakızlarda bulunan 'aspartam' adlı yapay bir tatlandırıcıyı 'kanserojen' ilan edeceği belirtildi. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T16:10+0300

2023-06-30T16:10+0300

2023-06-30T16:10+0300

aspartam

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

who

dünya sağlık örgütü (who)

şeker

şeker hastası

yaşam

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İngiliz Daily Mail gazetesine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1980’lerde pazara giren ve en sık kullanılan yapay tatlandırıcılarından biri ve şeker ikamesi olan aspartamı, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) yapacağı incelemenin ardından gelecek ay kanserojen ilan edecek. IARC kararı, kanıtlara dayanarak bir şeyin potansiyel tehlike olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor. DSÖ’nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) ise 1981’den beri aspartamın kabul edilen günlük sınırlar içinde tüketilmesinde sakınca olmadığını ifade ediyordu. 90'dan fazla ülke kullanıyorABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1981 yılında tüketimine yeşil ışık yakıldığından beri aspartamın güvenliğini beş kez gözden geçirdi ve bugüne kadar 90’dan fazla ülke aspartamın kullanımını onayladı. Ancak DSÖ, geçtiğimiz günlerde aspartamın güvenliğini yeniden değerlendirmek için iki toplantı düzenlemiş ve tatlandırıcı hakkında yeni uyarılar duyurabileceğinin sinyalini vermişti.Nelerin içinde Aspartam var?Şeker ikamesi olarak da kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin birçoğunda, meşrubatlarda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda, diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda ve ketçap gibi soslarda bulunuyor.

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aspartam ne zaman yasaklanacak, aspartam kanser yapar mı, aspartam nelerin içinde var