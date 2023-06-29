https://sputniknews.com.tr/20230629/dso-avrupa-salginda-36-milyon-kisi-uzun-koronaviruse-yakalanmis-olabilir-1073010134.html
DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun koronavirüse yakalanmış olabilir
DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun koronavirüse yakalanmış olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T22:28+0300
2023-06-29T22:28+0300
2023-06-29T22:28+0300
koronavirüs
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini belirtti.Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun Kovid, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.Uzun Covid’i ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Kovid'den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Kovid-19'dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.
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koronavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun koronavirüse yakalanmış olabilir
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini açıkladı
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini belirtti.
Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun Kovid, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.
Uzun Covid’i ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Kovid'den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Kovid-19'dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.