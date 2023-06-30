https://sputniknews.com.tr/20230630/sirada-cok-bekledigi-icin-bankaya-molotof-atan-kadinin-cezasi-belli-oldu-1073025333.html

Sırada çok beklediği için bankaya molotof atan kadının cezası belli oldu

Sırada çok beklediği için bankaya molotof atan kadının cezası belli oldu

ABD'de sırada çok beklediği için bankaya molotofkokteyli atan kadının cezası belli oldu. Los Angeles'ta görülen davada Millet, iki yıl hapis cezası aldı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T11:44+0300

2023-06-30T11:44+0300

2023-06-30T11:44+0300

yaşam

molotof

molotof kokteyli

banka

sıra

abd

tutuklama

tutuklama kararı

ceza

çalıntı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/19/1061605026_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9236ac4c478ee46211fa4579493b4597.jpg

Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'nın üç gün önceki açıklamasına göre Teranee Millet, Los Angeles'ın Torrance bölgesindeki Bank of America şubesine Eylül 2021'de gitmişti. 35 yaşındaki kadın, bankanın müdürüyle görüşerek 'çok beklediği için başka bir veznedarın kendisine yardım etmesini' istemişti.Daha sonra şubeden ayrılan saldırgan, birkaç dakika sonra geri dönüp bankanın ortasına molotofkokteyli fırlatmıştı. Bir müşteri yangını söndürürken, başka bir müşteriyle kavga eden Millet, otoparkta söz konusu kişinin arabasına şişe fırlatıp polis gelmeden kaçmıştı. Olayda kimse yaralanmamıştı.Suçlu, yaklaşık 2 ay sonra çalıntı bir arabayla kaza yapınca Georgia eyaletinde tutuklanmıştı. Yetkililer araçta içinde sahte para, kağıt mendil olan cam şişeler, bir kutu çakmak gazı ve benzin bulmuştu. Millet o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.Yasadışı ateşli silah ve patlayıcı cihaz bulundurma suçlamalarını Mart 2023'te kabul eden Millet, Yargıç Stanley Blumenfeld Jr. tarafından iki yıl hapse mahkum edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230630/almanyayi-karistiran-cikis-turk-donerine-yasak-tartismasi-buyuyor-1073020253.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

molotof, molotof kokteyli, banka, sıra, abd, tutuklama, tutuklama kararı, ceza, çalıntı