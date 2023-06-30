https://sputniknews.com.tr/20230630/sirada-cok-bekledigi-icin-bankaya-molotof-atan-kadinin-cezasi-belli-oldu-1073025333.html
Sırada çok beklediği için bankaya molotof atan kadının cezası belli oldu
Sırada çok beklediği için bankaya molotof atan kadının cezası belli oldu
ABD'de sırada çok beklediği için bankaya molotofkokteyli atan kadının cezası belli oldu. Los Angeles'ta görülen davada Millet, iki yıl hapis cezası aldı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T11:44+0300
2023-06-30T11:44+0300
2023-06-30T11:44+0300
yaşam
molotof
molotof kokteyli
banka
sıra
abd
tutuklama
tutuklama kararı
ceza
çalıntı
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Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'nın üç gün önceki açıklamasına göre Teranee Millet, Los Angeles'ın Torrance bölgesindeki Bank of America şubesine Eylül 2021'de gitmişti. 35 yaşındaki kadın, bankanın müdürüyle görüşerek 'çok beklediği için başka bir veznedarın kendisine yardım etmesini' istemişti.Daha sonra şubeden ayrılan saldırgan, birkaç dakika sonra geri dönüp bankanın ortasına molotofkokteyli fırlatmıştı. Bir müşteri yangını söndürürken, başka bir müşteriyle kavga eden Millet, otoparkta söz konusu kişinin arabasına şişe fırlatıp polis gelmeden kaçmıştı. Olayda kimse yaralanmamıştı.Suçlu, yaklaşık 2 ay sonra çalıntı bir arabayla kaza yapınca Georgia eyaletinde tutuklanmıştı. Yetkililer araçta içinde sahte para, kağıt mendil olan cam şişeler, bir kutu çakmak gazı ve benzin bulmuştu. Millet o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.Yasadışı ateşli silah ve patlayıcı cihaz bulundurma suçlamalarını Mart 2023'te kabul eden Millet, Yargıç Stanley Blumenfeld Jr. tarafından iki yıl hapse mahkum edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230630/almanyayi-karistiran-cikis-turk-donerine-yasak-tartismasi-buyuyor-1073020253.html
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molotof, molotof kokteyli, banka, sıra, abd, tutuklama, tutuklama kararı, ceza, çalıntı
molotof, molotof kokteyli, banka, sıra, abd, tutuklama, tutuklama kararı, ceza, çalıntı
Sırada çok beklediği için bankaya molotof atan kadının cezası belli oldu
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ABD'de sırada çok beklediği için bankaya molotofkokteyli atan kadının cezası belli oldu. Los Angeles'ta görülen davada Millet, iki yıl hapis cezası aldı.
Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcılığı'nın üç gün önceki açıklamasına göre Teranee Millet, Los Angeles'ın Torrance bölgesindeki Bank of America şubesine Eylül 2021'de gitmişti. 35 yaşındaki kadın, bankanın müdürüyle görüşerek 'çok beklediği için başka bir veznedarın kendisine yardım etmesini' istemişti.
Daha sonra şubeden ayrılan saldırgan, birkaç dakika sonra geri dönüp bankanın ortasına molotofkokteyli fırlatmıştı. Bir müşteri yangını söndürürken, başka bir müşteriyle kavga eden Millet, otoparkta söz konusu kişinin arabasına şişe fırlatıp polis gelmeden kaçmıştı. Olayda kimse yaralanmamıştı.
Suçlu, yaklaşık 2 ay sonra çalıntı bir arabayla kaza yapınca Georgia eyaletinde tutuklanmıştı. Yetkililer araçta içinde sahte para, kağıt mendil olan cam şişeler, bir kutu çakmak gazı ve benzin bulmuştu. Millet o zamandan beri gözaltında tutuluyordu.
Yasadışı ateşli silah ve patlayıcı cihaz bulundurma suçlamalarını Mart 2023'te kabul eden Millet, Yargıç Stanley Blumenfeld Jr. tarafından iki yıl hapse mahkum edildi.