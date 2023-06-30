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Almanya’yı karıştıran çıkış: 'Türk dönerine yasak' tartışması büyüyor
Almanya’yı karıştıran çıkış: 'Türk dönerine yasak' tartışması büyüyor
Almanya’da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20’lere çıkaran, Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya’da, Alman... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T09:47+0300
2023-06-30T09:47+0300
döner
dünya
mono-kültür
alexander jungbluth
afd
almanya için alternatif (afd)
almanya
yemek
türkiye
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Almanya'da yaşayan Türkler nedeniyle neredeyse ülkenin de 'milli yemeği' haline gelen döner, Alman siyasetinde tartışma yarattı. Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan parti Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Türk dönerine yasak istedi. Kirchheimboleden'de bir toplantıya katılan Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyleyerek şunları aktardı:AfD'li politikacının bu sözleri destekçileri tarafından alkış aldı. Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını savunurken, değişik ülke mutfakları yerine Alman mutfağını savundu.Fakat Sözcü'nün haberine göre, bu sözlere Türkler ve Almanlar'ın bir çoğu tepki gösteriyor. Şu anda Almanya'da isteyenin döner, isteyenin pizza ya da Asya yemekleri tüketme lüksü yaşadığına değinilirken, mono-kültür ile çeşitlilik sağlanamayacağı belirtildi.Araştırmalara göre Almanya'da içine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt sosu dökülen döner, birçok fastfood zincirini tahtından ederek birinci sıraya yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-gece-boyu-suren-protestolarda-gozalti-sayisi-660i-gecti--1073018942.html
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döner, mono-kültür, alexander jungbluth, afd, almanya için alternatif (afd), almanya, yemek, türkiye, avrupa
döner, mono-kültür, alexander jungbluth, afd, almanya için alternatif (afd), almanya, yemek, türkiye, avrupa

Almanya’yı karıştıran çıkış: 'Türk dönerine yasak' tartışması büyüyor

09:47 30.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANKoronavirüs - Türkiye - döner - restoran
Koronavirüs - Türkiye - döner - restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Almanya’da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20’lere çıkaran, Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Türk dönerine yasak istedi. Parti, "Almanya’da, Alman kültürüne uygun yemekler olmalı" diyor.
Almanya'da yaşayan Türkler nedeniyle neredeyse ülkenin de 'milli yemeği' haline gelen döner, Alman siyasetinde tartışma yarattı. Her geçen gün oylarını yükselten ve yüzde 20'leri bulan parti Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth, Türk dönerine yasak istedi. Kirchheimboleden'de bir toplantıya katılan Jungbluth, artık döner ya da nargile barlar yerine, Avrupa'da Avrupa kültürünü yansıtan ürünlerin olması gerektiğini söyleyerek şunları aktardı:
“Her yerde döner ya da nargile bar görmek istemiyoruz. Almanya'da Alman, İtalya'da İtalyan; Fransa'da Fransız kültürünü yansıtan yemekleri görmek istiyoruz. Şu anda Avrupa'da olan sadece belirli bir ürünün her yeri işgal etmesi."
AfD'li politikacının bu sözleri destekçileri tarafından alkış aldı. Jungbluth, toplumsal çeşitliliğinin böyle olmayacağını, tek bir ürünün her yeri işgal etmesi ile çeşitlilik sağlanamayacağını savunurken, değişik ülke mutfakları yerine Alman mutfağını savundu.
Fakat Sözcü'nün haberine göre, bu sözlere Türkler ve Almanlar'ın bir çoğu tepki gösteriyor. Şu anda Almanya'da isteyenin döner, isteyenin pizza ya da Asya yemekleri tüketme lüksü yaşadığına değinilirken, mono-kültür ile çeşitlilik sağlanamayacağı belirtildi.
Araştırmalara göre Almanya'da içine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt sosu dökülen döner, birçok fastfood zincirini tahtından ederek birinci sıraya yükselmişti.
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