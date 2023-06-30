https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-gece-boyu-suren-protestolarda-gozalti-sayisi-660i-gecti--1073018942.html

Fransa'da gece boyu süren protestolarda gözaltı sayısı 600'ü geçti

Fransa'da gece boyu süren protestolarda gözaltı sayısı 600'ü geçti

Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T09:35+0300

2023-06-30T09:35+0300

2023-06-30T10:04+0300

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Fransa’da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası gösterilerde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.Resmi makamların itidal çağrılarına ve 'düzenin sağlanacağı' açıklamalarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşandı.Sokaklarda bariyerler kuran protestocular çok sayıda şehirde araç yaktı, dükkanlara ve kamu mallarına zarar verdi.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti.Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece polisimiz, jandarmamız ve itfaiyecilerimiz ender rastlanan bir şiddetle karşı karşıya geldi. Kararlı hareket etme talimatlarımı takiben 667 kişi gözaltına alındı" dedi. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü.Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi.Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.Paris'te göstericilerin toplu taşıma araçlarına saldırma ihtimaline karşı gün batımından önce tüm şehirde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Toulouse şehrinde araçlara, Lyon'da bir tramvaya zarar verildiği belirtildi.Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti.İçişleri Bakanlığı toplam gözaltı sayısının 667 olduğunu açıkladı, 249 polis de yaralandı. OlayPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve 'dur' ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerek polisle çatışmıştı.Gösterilerin ardından Paris'in Nanterre, Claramat ve Savigny-le-Temple banliyölerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/fransada-olaylar-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-getirilen-kent-sayisi-4e-cikti-1073014000.html

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fransa, protesto, protesto gösterisi, polis, genç, trafik, avrupa