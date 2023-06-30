https://sputniknews.com.tr/20230630/sason-cayina-giren-3-cocuktan-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1073017743.html
Sason Çayı’na giren 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Sason Çayı’na giren 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Batman’da Sason Çayı'na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer iki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T08:20+0300
2023-06-30T08:20+0300
2023-06-30T08:20+0300
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Batman’ın Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı'na girdi. Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, güvenlik korucuları, çok sayıda arama kurtarma ekibi Beytullah Çelik ve Kerem Şahin'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. 11 yaşındaki İ.A'nın cesedi Sason Devlet hastanesi kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/samsunda-sele-kapilan-kisi-hayatini-kaybetti-sinopta-iki-ilcede-egitime-ara-verildi-1072010336.html
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Sason Çayı’na giren 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Batman’da Sason Çayı'na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer iki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batman’ın Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı'na girdi. Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, güvenlik korucuları, çok sayıda arama kurtarma ekibi Beytullah Çelik ve Kerem Şahin'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
11 yaşındaki İ.A'nın cesedi Sason Devlet hastanesi kaldırıldı.