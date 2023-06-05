https://sputniknews.com.tr/20230605/samsunda-sele-kapilan-kisi-hayatini-kaybetti-sinopta-iki-ilcede-egitime-ara-verildi-1072010336.html

Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Sinop’ta iki ilçede eğitime ara verildi

Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Sinop’ta iki ilçede eğitime ara verildi

Sağana yağış Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Samsun'da dengesini kaybederek sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sinop'ta ise sağanak... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T01:50+0300

2023-06-05T01:50+0300

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türkiye

sinop

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sel

sağanak

sağanak yağış

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Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik” dedi.Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybettiSamsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi.İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı evleri tahliye etti.

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