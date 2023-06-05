https://sputniknews.com.tr/20230605/samsunda-sele-kapilan-kisi-hayatini-kaybetti-sinopta-iki-ilcede-egitime-ara-verildi-1072010336.html
Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Sinop’ta iki ilçede eğitime ara verildi
Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Sinop’ta iki ilçede eğitime ara verildi
Sağana yağış Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Samsun'da dengesini kaybederek sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sinop'ta ise sağanak... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T01:50+0300
2023-06-05T01:50+0300
2023-06-05T02:09+0300
türkiye
sinop
samsun
sel
sağanak
sağanak yağış
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Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik” dedi.Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybettiSamsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi.İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı evleri tahliye etti.
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sinop, samsun, sel, sağanak, sağanak yağış
sinop, samsun, sel, sağanak, sağanak yağış
Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti: Sinop’ta iki ilçede eğitime ara verildi
01:50 05.06.2023 (güncellendi: 02:09 05.06.2023) Abone ol
Sağana yağış Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Samsun'da dengesini kaybederek sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sinop'ta ise sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Sinop’ta etkili olan sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın Ayancık ve Türkeli ilçelerinde tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı’nın da yarın için ziyarete kapatıldığı bildirildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, il genelinde yağış sebebiyle olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, "İki ilçemizde köylerdeki öğrencilerimiz için tedbir amaçlı taşımalı okulları tatil ettik” dedi.
Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti
Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.
Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.
Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı evleri tahliye etti.