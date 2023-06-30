https://sputniknews.com.tr/20230630/mugla-ve-antalya-sahillerinde-bayramin-ucuncu-gununde-de-yogunluk-surdu-1073042449.html

Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Muğla ve Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T17:13+0300

2023-06-30T17:13+0300

2023-06-30T17:26+0300

muğla

antalya

yoğunluk

sahil

fotoğraf

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073041954_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd9414c8b32e305c54c8b7a8646f06d8.jpg

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris`te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi`ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi`ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı`nda yoğunluk yaşandı.İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut`taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi`nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.Antalya 35 dereceHava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.

https://sputniknews.com.tr/20230629/antalya-kasta-bayram-hareketliligi-kaputas-plaji-cevresinde-metrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1072991449.html

muğla

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, antalya, yoğunluk, sahil, fotoğraf