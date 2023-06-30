https://sputniknews.com.tr/20230630/mugla-ve-antalya-sahillerinde-bayramin-ucuncu-gununde-de-yogunluk-surdu-1073042449.html
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
Muğla ve Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T17:13+0300
2023-06-30T17:13+0300
2023-06-30T17:26+0300
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Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris`te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi`ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi`ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı`nda yoğunluk yaşandı.İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut`taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi`nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.Antalya 35 dereceHava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.
https://sputniknews.com.tr/20230629/antalya-kasta-bayram-hareketliligi-kaputas-plaji-cevresinde-metrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1072991449.html
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muğla, antalya, yoğunluk, sahil, fotoğraf
muğla, antalya, yoğunluk, sahil, fotoğraf
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
17:13 30.06.2023 (güncellendi: 17:26 30.06.2023) Abone ol
Muğla ve Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris`te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi`ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi`ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı`nda yoğunluk yaşandı.
İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut`taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.
'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi`nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.
Antalya 35 derece
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.