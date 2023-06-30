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Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü
Muğla ve Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris`te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi`ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi`ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı`nda yoğunluk yaşandı.İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut`taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi`nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.Antalya 35 dereceHava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.
https://sputniknews.com.tr/20230629/antalya-kasta-bayram-hareketliligi-kaputas-plaji-cevresinde-metrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1072991449.html
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muğla, antalya, yoğunluk, sahil, fotoğraf
muğla, antalya, yoğunluk, sahil, fotoğraf

Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

17:13 30.06.2023 (güncellendi: 17:26 30.06.2023)
© AAMuğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© AA
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Muğla ve Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği Marmaris`te yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi`ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi`ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı`nda yoğunluk yaşandı.
İlçe dış mahalleleri Selimiye ve Turgut`taki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde yoğunluk oluşturdu.
© AA / Sabri KesenBodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.
Muğla ve Antalya sahillerinde bayramın üçüncü gününde yoğunluk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti.
© AA / Sabri Kesen
'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi`nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Antalya 35 derece

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinin yanı sıra Topçam ve Büyük Çaltıcak mesire alanları doldu.
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