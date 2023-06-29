https://sputniknews.com.tr/20230629/antalya-kasta-bayram-hareketliligi-kaputas-plaji-cevresinde-metrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1072991449.html
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T13:47+0300
2023-06-29T13:47+0300
2023-06-29T13:47+0300
yaşam
antalya
kaş
kaputaş plajı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Turkuaz rengi ile Kaş'ın en ilgi gören plajlarından Kaputaş'a gelen turistler, konum itibarıyla Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki plaja arabaları ile ulaştı. Otomobiller yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu.İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/foca-sahilleri-karavan-doldu-1072983399.html
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antalya, kaş, kaputaş plajı
antalya, kaş, kaputaş plajı
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Turkuaz rengi ile Kaş'ın en ilgi gören plajlarından Kaputaş'a gelen turistler, konum itibarıyla Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki plaja arabaları ile ulaştı. Otomobiller yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu.
İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.