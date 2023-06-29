https://sputniknews.com.tr/20230629/antalya-kasta-bayram-hareketliligi-kaputas-plaji-cevresinde-metrelerce-arac-kuyrugu-olustu-1072991449.html

Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu

Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T13:47+0300

2023-06-29T13:47+0300

2023-06-29T13:47+0300

yaşam

antalya

kaş

kaputaş plajı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Turkuaz rengi ile Kaş'ın en ilgi gören plajlarından Kaputaş'a gelen turistler, konum itibarıyla Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki plaja arabaları ile ulaştı. Otomobiller yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu.İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230629/foca-sahilleri-karavan-doldu-1072983399.html

antalya

kaş

kaputaş plajı

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