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Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Turkuaz rengi ile Kaş'ın en ilgi gören plajlarından Kaputaş'a gelen turistler, konum itibarıyla Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki plaja arabaları ile ulaştı. Otomobiller yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu.İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/foca-sahilleri-karavan-doldu-1072983399.html
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antalya, kaş, kaputaş plajı

Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği: Kaputaş Plajı çevresinde metrelerce araç kuyruğu oluştu

13:47 29.06.2023
© AA / Talip DemirciAntalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor
Antalya Kaş'ta bayram hareketliliği yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA / Talip Demirci
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik sürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Turkuaz rengi ile Kaş'ın en ilgi gören plajlarından Kaputaş'a gelen turistler, konum itibarıyla Antalya-Fethiye karayolu üzerindeki plaja arabaları ile ulaştı. Otomobiller yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu.
İngiliz gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan Kaputaş Plajı, bu bayramda da tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında yer alıyor.
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