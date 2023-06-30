https://sputniknews.com.tr/20230630/lavrovdan-wagner-aciklamasi-rusya-her-turlu-cetin-sinavdan-daha-da-guclenerek-cikti-1073029336.html

Lavrov'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya her türlü çetin sınavdan daha da güçlenerek çıktı

Lavrov'dan 'Wagner' açıklaması: Rusya her türlü çetin sınavdan daha da güçlenerek çıktı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner grubunun isyan girişimini çetin bir sınav olarak niteledi ve Moskova'nın kimseye bununla ilgili açıklama yapmak... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T13:11+0300

2023-06-30T13:11+0300

2023-06-30T14:40+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

yevgeniy prigojin

wagner grubu

belarus

aleksandr lukaşenko

tahıl anlaşması

afrika

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Çevrimiçi basın toplantısı düzenleyerek Rus ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Wagner grubunun silahlı isyan girişimine dair açıklama yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yabancı bir basın mensubunun isyan girişiminden sonra Rusya'daki durumun istikrarlı olup olmadığını sorması üzerine, "Kimseye bir şeyi açıklamakla, güvenceler vermekle yükümlü değiliz. Şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz, Devlet Başkanımız bu konudaki görüşlerini söyledi, ülkemizin tüm siyasi güçleri bu konuda konuştu. Eğer Batı'da birilerinin şüpheleri varsa, bu sizin sorununuz" yanıtını verdi.Lavrov, "Rusya, her türlü çetin sınavdan, ki bu çetin sınavdan daha fazlasıydı, daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde çıktı" diye vurguladı.'Afrika ülkeleri doğrudan Wagner'le sözleşme imzalıyor'Lavrov, Wagner'in bu ülkelerdeki varlığının devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, Orta Afrika Cumhuriyeti ile bir dizi Afrika ülkesinde faaliyet yürüten Wagner'in doğrudan bu ülkelerin yönetimleriyle sözleşme imzaladığını söyledi.Lavrov, "Wagner'in oralarda varlık gösterecek mi? Bu, Afrika ülkelerinin egemen hükümetlerinin meselesi ancak bu mesele bugün ortaya çıkmadı. Her zaman böyleydi. Faydalı olanları, etkili olanları davet etmek, onlarla sözleşme imzalamak ülkelerin egemen hakkı" diye konuştu.23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.'Tahıl anlaşmasının uzatılması için bir argüman yok'Bu arada tahıl anlaşmasının Ukrayna'yla ilgili bölümünün çok uzun süredir ticari nitelik taşıdığı eleştirisi getiren Lavrov, anlaşmanın uzatılması için herhangi bir argüman bulunmadığının altını çizdi.Tahıl anlaşmasının sona ermesi halinde Rus tarım ürünleri ihracatının herhangi bir zarar görmeyeceğini kaydeden Lavrov, Rusya'nın en yoksul ülkelere bu tür ürünlerin tedarikini gereken miktarda ve kendi hesabından karşılayacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/rus-parlamenter-prigojine-wagner-isyanindan-once-ukrayna-operasyonunda-yer-alamayacaklari-soylendi-1072992149.html

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sergey lavrov, rusya, yevgeniy prigojin, wagner grubu, belarus, aleksandr lukaşenko, tahıl anlaşması, afrika