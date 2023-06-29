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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230629/rus-parlamenter-prigojine-wagner-isyanindan-once-ukrayna-operasyonunda-yer-alamayacaklari-soylendi-1072992149.html
Rus parlamenter: Prigojin’e Wagner isyanından önce Ukrayna operasyonunda yer alamayacakları söylendi
Rus parlamenter: Prigojin’e Wagner isyanından önce Ukrayna operasyonunda yer alamayacakları söylendi
Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın Savunma Komisyonu Başkanı Kartapolov, Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamayı reddetmesi nedeniyle Wagner... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T14:08+0300
2023-06-29T14:22+0300
wagner grubu
ukrayna krizi
yevgeniy prigojin
ukrayna
rusya
duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komisyonu’nun başındaki Andrey Kartapolov, “Wagner’cilerin ayaklanmasından sadece birkaç gün önce, Rusya Savunma Bakanlığı çok haklı ve doğru bir şekilde silahlı oluşumlardan her birinin Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları gerektiğini söyledi. Nitekim Wagner dışında hepsi bu kararı yerine getirmeye başladılar. Yani o beyefendi (Wagner lideri Yevgeni Prigojin) dışında herkes. Zira o reddetti” dedi.Kartapolov şöyle devam etti: “Prigojin’e şu söylendi: Özel askeri şirket Wagner’in askerleri ya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalarlar ya da Wagner’i finanse etmeyi durdururuz. Ona dendi ki, kontrat imzalamazsanız Wagner (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyonda yer alamaz ve böylelikle finansmandan yoksun kalır.”23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı. Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/kremlin-wagner-ayaklanmasi-putinin-cabalari-ve-iradesiyle-bastirildi-1072915063.html
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wagner grubu, yevgeniy prigojin, ukrayna, rusya, duma
wagner grubu, yevgeniy prigojin, ukrayna, rusya, duma

Rus parlamenter: Prigojin’e Wagner isyanından önce Ukrayna operasyonunda yer alamayacakları söylendi

14:08 29.06.2023 (güncellendi: 14:22 29.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın Savunma Komisyonu Başkanı Kartapolov, Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamayı reddetmesi nedeniyle Wagner lideri Prigojin’e Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılamayacaklarının 24 Haziran’daki ayaklanmaları öncesinde söylendiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komisyonu’nun başındaki Andrey Kartapolov, “Wagner’cilerin ayaklanmasından sadece birkaç gün önce, Rusya Savunma Bakanlığı çok haklı ve doğru bir şekilde silahlı oluşumlardan her birinin Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları gerektiğini söyledi. Nitekim Wagner dışında hepsi bu kararı yerine getirmeye başladılar. Yani o beyefendi (Wagner lideri Yevgeni Prigojin) dışında herkes. Zira o reddetti” dedi.
Kartapolov şöyle devam etti: “Prigojin’e şu söylendi: Özel askeri şirket Wagner’in askerleri ya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalarlar ya da Wagner’i finanse etmeyi durdururuz. Ona dendi ki, kontrat imzalamazsanız Wagner (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyonda yer alamaz ve böylelikle finansmandan yoksun kalır.”
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
Kremlin: Wagner ayaklanması Putin’in çabaları ve iradesiyle bastırıldı
27 Haziran , 12:58
23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi.
Bu olay, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı.
Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı.
Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.
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