https://sputniknews.com.tr/20230629/rus-parlamenter-prigojine-wagner-isyanindan-once-ukrayna-operasyonunda-yer-alamayacaklari-soylendi-1072992149.html

Rus parlamenter: Prigojin’e Wagner isyanından önce Ukrayna operasyonunda yer alamayacakları söylendi

Rus parlamenter: Prigojin’e Wagner isyanından önce Ukrayna operasyonunda yer alamayacakları söylendi

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın Savunma Komisyonu Başkanı Kartapolov, Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamayı reddetmesi nedeniyle Wagner... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T14:08+0300

2023-06-29T14:08+0300

2023-06-29T14:22+0300

wagner grubu

ukrayna krizi

yevgeniy prigojin

ukrayna

rusya

duma

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komisyonu’nun başındaki Andrey Kartapolov, “Wagner’cilerin ayaklanmasından sadece birkaç gün önce, Rusya Savunma Bakanlığı çok haklı ve doğru bir şekilde silahlı oluşumlardan her birinin Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları gerektiğini söyledi. Nitekim Wagner dışında hepsi bu kararı yerine getirmeye başladılar. Yani o beyefendi (Wagner lideri Yevgeni Prigojin) dışında herkes. Zira o reddetti” dedi.Kartapolov şöyle devam etti: “Prigojin’e şu söylendi: Özel askeri şirket Wagner’in askerleri ya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalarlar ya da Wagner’i finanse etmeyi durdururuz. Ona dendi ki, kontrat imzalamazsanız Wagner (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyonda yer alamaz ve böylelikle finansmandan yoksun kalır.”23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Wagner Özel Askeri Şirketi güçleri Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirdi. Bu olay, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşandı. Hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanladı. Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun Cumartesi boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a taşınmayı kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/kremlin-wagner-ayaklanmasi-putinin-cabalari-ve-iradesiyle-bastirildi-1072915063.html

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