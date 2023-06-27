https://sputniknews.com.tr/20230627/kremlin-wagner-ayaklanmasi-putinin-cabalari-ve-iradesiyle-bastirildi-1072915063.html
Kremlin: Wagner ayaklanması Putin’in çabaları ve iradesiyle bastırıldı
Kremlin: Wagner ayaklanması Putin’in çabaları ve iradesiyle bastırıldı
Kremlin Sözcüsü Peskov, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘en kötü senaryonun yaşanmaması adına gösterdiği... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T12:58+0300
2023-06-27T12:58+0300
2023-06-27T13:16+0300
dünya
rusya
yevgeniy prigojin
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner’cilerin başlarındaki Yevgeniy Prigojin’in emriyle giriştikleri 24 içinde sonlanan ayaklanmaya ilişkin, “Burada en mühimi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) çabaları ve yaşanabilecek en kötü senaryonun gerçekleşmesine izin vermemek için gösterdiği irade. Yapılan buydu” dedi.Kremlin Sözcüsü, Rusya’da yaşanan ayaklanmanın ‘Putin’in konumunu sarstığı’ yönündeki yorumların sorulması üstüne de, “Şu anda uzmanlar ve sözde uzmanlar arasında çokça duygusal histerik olduğunu görüyoruz. Bu yorumların gerçeklerle ilgisi yok, bunlar bomboş tartışmalar” değerlendirmesini yaptı.Peskov, “Siyasi partiler, askerler, toplumsal ve dini figürlerin Putin’e desteğinin oranı çok yüksek. Aksine, bu olaylar toplumun Devlet Başkanı’nın çevresinde nasıl kenetlendiğini gösterdi” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230627/fsb-wagner-gucleri-hakkindaki-sorusturma-kapatildi-1072910146.html
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rusya, yevgeniy prigojin, dmitriy peskov, kremlin
rusya, yevgeniy prigojin, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin: Wagner ayaklanması Putin’in çabaları ve iradesiyle bastırıldı
12:58 27.06.2023 (güncellendi: 13:16 27.06.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘en kötü senaryonun yaşanmaması adına gösterdiği çabalar ve irade sayesinde bastırıldığını’ belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner’cilerin başlarındaki Yevgeniy Prigojin’in emriyle giriştikleri 24 içinde sonlanan ayaklanmaya ilişkin, “Burada en mühimi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) çabaları ve yaşanabilecek en kötü senaryonun gerçekleşmesine izin vermemek için gösterdiği irade. Yapılan buydu” dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya’da yaşanan ayaklanmanın ‘Putin’in konumunu sarstığı’ yönündeki yorumların sorulması üstüne de, “Şu anda uzmanlar ve sözde uzmanlar arasında çokça duygusal histerik olduğunu görüyoruz. Bu yorumların gerçeklerle ilgisi yok, bunlar bomboş tartışmalar” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, “Siyasi partiler, askerler, toplumsal ve dini figürlerin Putin’e desteğinin oranı çok yüksek. Aksine, bu olaylar toplumun Devlet Başkanı’nın çevresinde nasıl kenetlendiğini gösterdi” diye ekledi.