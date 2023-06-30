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Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak
Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın 4 Temmuz’da resmen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olacağını belirtti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak” dedi.Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/abdnin-yeni-soguk-savas-oyunu-sullivanin-rusyayi-kinamayan-ulkeleri-ikna-turu-basarili-olur-mu-1072792933.html
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rusya, sergey lavrov, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), daimi üye, asya & pasifik, ortadoğu
rusya, sergey lavrov, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), daimi üye, asya & pasifik, ortadoğu

Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak

14:54 30.06.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİran, bayrak
İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın 4 Temmuz’da resmen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak” dedi.
Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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