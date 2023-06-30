https://sputniknews.com.tr/20230630/lavrov-iran-4-temmuzda-resmen-sio-uyesi-olacak-1073034155.html
Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak
Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın 4 Temmuz’da resmen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olacağını belirtti. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T14:54+0300
2023-06-30T14:54+0300
2023-06-30T14:54+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
şiö
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
daimi üye
asya & pasifik
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak” dedi.Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/abdnin-yeni-soguk-savas-oyunu-sullivanin-rusyayi-kinamayan-ulkeleri-ikna-turu-basarili-olur-mu-1072792933.html
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rusya, sergey lavrov, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), daimi üye, asya & pasifik, ortadoğu
rusya, sergey lavrov, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), daimi üye, asya & pasifik, ortadoğu
Lavrov: İran 4 Temmuz’da resmen ŞİÖ üyesi olacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın 4 Temmuz’da resmen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, “4 Temmuz’daki devlet başkanları zirvesinde, İran’ın (ŞİÖ’ye) tam üyeliği onaylanacak” dedi.
Türkiye’nin de diyalog partneri olduğu ŞİÖ; Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan’dan oluşuyor.