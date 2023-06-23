Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230623/abdnin-yeni-soguk-savas-oyunu-sullivanin-rusyayi-kinamayan-ulkeleri-ikna-turu-basarili-olur-mu-1072792933.html
ABD’nin yeni Soğuk Savaş oyunu: Sullivan’ın Rusya’yı kınamayan ülkeleri ikna turu başarılı olur mu?
ABD’nin yeni Soğuk Savaş oyunu: Sullivan’ın Rusya’yı kınamayan ülkeleri ikna turu başarılı olur mu?
Ukrayna’ya verilen milyarlarca dolarlık silah desteğine rağmen Rusya’nın gücünü kıramayan ABD, Moskova karşıtı cepheyi genişletme hamlelerine devam ediyor... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:45+0300
2023-06-23T15:46+0300
görüş
türkiye
rusya
abd
çin
ukrayna
ukrayna krizi
batı
nato
hindistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072792778_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d0a7a5693290bd609c6799592c12e0de.jpg
Dünyada Rusya ve Çin’in önderliğinde ABD ve Batı karşıtı blok güçlenirken bunun en büyük gerilimlerinden biri de Ukrayna üzerinde yaşanıyor. NATO’nun Rusya’yı çevreleme politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan krizde birçok Batılı ülke ise Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Ancak Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Afrika ülkelerinin birçoğu Batı’nın Rusya’yı hedefe koyma planlarına uymuyor.Bu konuda ise ABD’nin baskıları ve yaptırım tehditleri ile ‘ikna çabaları’ sürüyor.Bu konudaki son haber ise Financial Times’tan (FT) geldi. Habere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik isimlerinden Victoria Nuland ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamayan’ bazı gelişmekte olan ülkelerin temsilcileriyle toplantı yapmak üzere Kiev yönetiminin isteğiyle bu haftasonu Danimarka’ya uçacak.Sullivan ve Nuland; Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin yetkilileriyle birlikte Kopenhag’da buluşacak. Toplantıya Türkiye ve Çin’den de yetkililerin katılabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye tarafından bu bilgi resmi olarak teyit edilmedi.FT, haberinde, ‘bu buluşmanın Ukrayna’nın karşı taarruzunun umulandan daha yavaş ilerlediğini kabul ettikleri bir döneme denk geldiğine’ de dikkat çekti.‘ABD’nin gücünü toparlayabilmesi için Soğuk Savaş formatına dönüş gerekiyor’Dış politika uzmanı Ferit Temur, Sullivan ve Nuland’ın bu hamlesini “Küresel düzlemde giderek gücü zayıflayan ABD’nin Ukrayna savaşını bahane ederek gelişmekte olan ülkeleri yeniden Washington merkezli bir uluslararası ilişkiler sistematiğinin yörüngesine sokma çabası esasında gizli bir hedef değil” diyerek yorumladı ve şunları ekledi:‘Ankara dış politika açıdan kendi ulusal çıkarlarını göz önünde bulunduruyor’ABD’nin bu konuda Türkiye’yi ikna edip edemeyeceğini de değerlendiren Temur, şöyle devam etti:‘Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler Rusya’ya karşı olumsuz pozisyon almadılar’“ABD tarafının salt kendi çıkarlarını baz alan tüm bencilce girişim ve baskılarına rağmen bugüne kadar Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler ikili ve çok taraflı ilişkiler sarmalına sahip oldukları Rusya’ya karşı doğrudan herhangi bir olumsuz pozisyon almadılar” diye de ekleyen Temur, sözlerini “Almalarını beklemek de ne kadar gerçekçi olur tartışılır. Çünkü her birinin Rusya ile ilişkilerinde bir takım ulusal çıkarları vardır ve hiçbirinin bu çıkarlarından ABD istiyor diye kolayca vazgeçeceğini düşünmek pek mümkün görünmemektedir. Büyük ölçüde belirli parametreler açısından bu ülkelerin uzun vadeli ulusal ekonomik kalkınmaları yeni bir Soğuk Savaş formatına pek elverişli olmadığı için onların ABD’nin arzu ettiği yeni Soğuk Savaş oyununa karşı olabildiğince mesafeli davranacakları kanaatindeyim” diyerek sonlandırdı.
rusya
çin
ukrayna
batı
hindistan
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
washington
moskova
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072792778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6400e364f8338fb42f15df322b8750a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, abd, çin, ukrayna, ukrayna krizi, batı, nato, hindistan, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, yaptırım, washington, moskova, ankara, jake sullivan, victoria nuland
türkiye, rusya, abd, çin, ukrayna, ukrayna krizi, batı, nato, hindistan, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, yaptırım, washington, moskova, ankara, jake sullivan, victoria nuland

ABD’nin yeni Soğuk Savaş oyunu: Sullivan’ın Rusya’yı kınamayan ülkeleri ikna turu başarılı olur mu?

15:45 23.06.2023 (güncellendi: 15:46 23.06.2023)
© AFP 2023ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışması Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ukrayna’ya verilen milyarlarca dolarlık silah desteğine rağmen Rusya’nın gücünü kıramayan ABD, Moskova karşıtı cepheyi genişletme hamlelerine devam ediyor. Sullivan’ın ‘ikna turunu’ değerlendiren dış politika uzmanı Ferit Temur, “Türkiye’nin ABD’nin haddini aşan tüm baskılarına rağmen Rusya ile ilişkilerini bozmayacağını umuyorum” dedi.
Dünyada Rusya ve Çin’in önderliğinde ABD ve Batı karşıtı blok güçlenirken bunun en büyük gerilimlerinden biri de Ukrayna üzerinde yaşanıyor. NATO’nun Rusya’yı çevreleme politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan krizde birçok Batılı ülke ise Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Ancak Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Afrika ülkelerinin birçoğu Batı’nın Rusya’yı hedefe koyma planlarına uymuyor.
Bu konuda ise ABD’nin baskıları ve yaptırım tehditleri ile ‘ikna çabaları’ sürüyor.
Bu konudaki son haber ise Financial Times’tan (FT) geldi. Habere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik isimlerinden Victoria Nuland ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamayan’ bazı gelişmekte olan ülkelerin temsilcileriyle toplantı yapmak üzere Kiev yönetiminin isteğiyle bu haftasonu Danimarka’ya uçacak.
Sullivan ve Nuland; Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin yetkilileriyle birlikte Kopenhag’da buluşacak. Toplantıya Türkiye ve Çin’den de yetkililerin katılabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye tarafından bu bilgi resmi olarak teyit edilmedi.
FT, haberinde, ‘bu buluşmanın Ukrayna’nın karşı taarruzunun umulandan daha yavaş ilerlediğini kabul ettikleri bir döneme denk geldiğine’ de dikkat çekti.

‘ABD’nin gücünü toparlayabilmesi için Soğuk Savaş formatına dönüş gerekiyor’

Dış politika uzmanı Ferit Temur, Sullivan ve Nuland’ın bu hamlesini “Küresel düzlemde giderek gücü zayıflayan ABD’nin Ukrayna savaşını bahane ederek gelişmekte olan ülkeleri yeniden Washington merkezli bir uluslararası ilişkiler sistematiğinin yörüngesine sokma çabası esasında gizli bir hedef değil” diyerek yorumladı ve şunları ekledi:
“ABD’nin ekonomik, siyasal ve askerî açıdan gücünü toparlayabilmesi için en büyük gereksiniminin uluslararası ilişkilerin yeniden Soğuk Savaş formatına dönüşmesi olduğunu öne sürmek mümkündür. Bu nedenle, Ukrayna savaşının yarattığı konjonktürü bu büyük hedef doğrultusunda var gücüyle kullanmaya çalışıyor. Ancak gerek Rusya ve Çin arasındaki ikili ilişkiler, gerekse Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi ulusüstü örgütlerdeki çok taraflı ilişkileri bu şekilde stratejik işbirliği formatında devam ederse, ABD’nin tek taraflı bencil dış politika tutumundan ciddi zararlar gören ve bıkkınlık noktasına ulaşan gelişmekte olan ülkeler için Washington’un baskı gücü nispeten dengelenecektir. Dolayısıyla, Washington açısından gelişmekte olan ülkelere baskı kurarken onları daha fazla kendinden uzaklaştırmayacak şekilde dengeli bir yaklaşım koyma gereksinimi de göz önünden tutması gerekmektedir.”

‘Ankara dış politika açıdan kendi ulusal çıkarlarını göz önünde bulunduruyor’

ABD’nin bu konuda Türkiye’yi ikna edip edemeyeceğini de değerlendiren Temur, şöyle devam etti:
“Türkiye, ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik 2014 tarihli Kırım ilhakından bu yana izlenen yaptırımlar setine katılmayan bir ülke. Dış politika açıdan kendi ulusal çıkarlarını göz önünde bulunduran Ankara’nın bu anlamda son derece doğru bir tutum benimsediğini ifade etmek gerekir. Zira Türkiye, komşusu Rusya ile göz ardı edilemeyecek ticari, siyasi ve kültürel önemli ilişkilere sahiptir. Türk – Rus ilişkilerinin iyi komşuluk anlayışına ve karşılıklı yarara dayalı ikili ilişkileri, aslında giderek kaotik bir hal alan uluslararası ilişkiler için de emniyet supabı işlevi gören bir role sahiptir. Çünkü jeopolitik açıdan Avrasya’nın kalpgahında yer alan bu iki önemli ülkenin çatışmadan uzak bir ilişki ağına sahip olması, küresel ekonomik, siyasi ve askeri dengelerinin daha da kötüleşmesinin önünde set olarak durmaktadır. Bu bakımdan Türkiye’nin ABD’nin haddini aşan ve diplomatik nezaketten uzak tüm baskılarına rağmen komşusu Rusya ile ilişkilerini bozmayacağını umuyorum. Elbette burada Rus tarafının da mevcut konjonktürde komşusu Türkiye’nin değerini daha fazla bilmesine ve ikili ticari ve siyasi ilişkilerin gelişiminin önündeki bir dizi kronik sorunu çözme yönünde irade ortaya koyması gerekmektedir.”

‘Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler Rusya’ya karşı olumsuz pozisyon almadılar’

“ABD tarafının salt kendi çıkarlarını baz alan tüm bencilce girişim ve baskılarına rağmen bugüne kadar Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler ikili ve çok taraflı ilişkiler sarmalına sahip oldukları Rusya’ya karşı doğrudan herhangi bir olumsuz pozisyon almadılar” diye de ekleyen Temur, sözlerini “Almalarını beklemek de ne kadar gerçekçi olur tartışılır. Çünkü her birinin Rusya ile ilişkilerinde bir takım ulusal çıkarları vardır ve hiçbirinin bu çıkarlarından ABD istiyor diye kolayca vazgeçeceğini düşünmek pek mümkün görünmemektedir. Büyük ölçüde belirli parametreler açısından bu ülkelerin uzun vadeli ulusal ekonomik kalkınmaları yeni bir Soğuk Savaş formatına pek elverişli olmadığı için onların ABD’nin arzu ettiği yeni Soğuk Savaş oyununa karşı olabildiğince mesafeli davranacakları kanaatindeyim” diyerek sonlandırdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала