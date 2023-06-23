https://sputniknews.com.tr/20230623/abdnin-yeni-soguk-savas-oyunu-sullivanin-rusyayi-kinamayan-ulkeleri-ikna-turu-basarili-olur-mu-1072792933.html

ABD’nin yeni Soğuk Savaş oyunu: Sullivan’ın Rusya’yı kınamayan ülkeleri ikna turu başarılı olur mu?

ABD’nin yeni Soğuk Savaş oyunu: Sullivan’ın Rusya’yı kınamayan ülkeleri ikna turu başarılı olur mu?

Ukrayna’ya verilen milyarlarca dolarlık silah desteğine rağmen Rusya’nın gücünü kıramayan ABD, Moskova karşıtı cepheyi genişletme hamlelerine devam ediyor... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T15:45+0300

2023-06-23T15:45+0300

2023-06-23T15:46+0300

görüş

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Dünyada Rusya ve Çin’in önderliğinde ABD ve Batı karşıtı blok güçlenirken bunun en büyük gerilimlerinden biri de Ukrayna üzerinde yaşanıyor. NATO’nun Rusya’yı çevreleme politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan krizde birçok Batılı ülke ise Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Ancak Çin, Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Afrika ülkelerinin birçoğu Batı’nın Rusya’yı hedefe koyma planlarına uymuyor.Bu konuda ise ABD’nin baskıları ve yaptırım tehditleri ile ‘ikna çabaları’ sürüyor.Bu konudaki son haber ise Financial Times’tan (FT) geldi. Habere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kritik isimlerinden Victoria Nuland ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamayan’ bazı gelişmekte olan ülkelerin temsilcileriyle toplantı yapmak üzere Kiev yönetiminin isteğiyle bu haftasonu Danimarka’ya uçacak.Sullivan ve Nuland; Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin yetkilileriyle birlikte Kopenhag’da buluşacak. Toplantıya Türkiye ve Çin’den de yetkililerin katılabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye tarafından bu bilgi resmi olarak teyit edilmedi.FT, haberinde, ‘bu buluşmanın Ukrayna’nın karşı taarruzunun umulandan daha yavaş ilerlediğini kabul ettikleri bir döneme denk geldiğine’ de dikkat çekti.‘ABD’nin gücünü toparlayabilmesi için Soğuk Savaş formatına dönüş gerekiyor’Dış politika uzmanı Ferit Temur, Sullivan ve Nuland’ın bu hamlesini “Küresel düzlemde giderek gücü zayıflayan ABD’nin Ukrayna savaşını bahane ederek gelişmekte olan ülkeleri yeniden Washington merkezli bir uluslararası ilişkiler sistematiğinin yörüngesine sokma çabası esasında gizli bir hedef değil” diyerek yorumladı ve şunları ekledi:‘Ankara dış politika açıdan kendi ulusal çıkarlarını göz önünde bulunduruyor’ABD’nin bu konuda Türkiye’yi ikna edip edemeyeceğini de değerlendiren Temur, şöyle devam etti:‘Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler Rusya’ya karşı olumsuz pozisyon almadılar’“ABD tarafının salt kendi çıkarlarını baz alan tüm bencilce girişim ve baskılarına rağmen bugüne kadar Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler ikili ve çok taraflı ilişkiler sarmalına sahip oldukları Rusya’ya karşı doğrudan herhangi bir olumsuz pozisyon almadılar” diye de ekleyen Temur, sözlerini “Almalarını beklemek de ne kadar gerçekçi olur tartışılır. Çünkü her birinin Rusya ile ilişkilerinde bir takım ulusal çıkarları vardır ve hiçbirinin bu çıkarlarından ABD istiyor diye kolayca vazgeçeceğini düşünmek pek mümkün görünmemektedir. Büyük ölçüde belirli parametreler açısından bu ülkelerin uzun vadeli ulusal ekonomik kalkınmaları yeni bir Soğuk Savaş formatına pek elverişli olmadığı için onların ABD’nin arzu ettiği yeni Soğuk Savaş oyununa karşı olabildiğince mesafeli davranacakları kanaatindeyim” diyerek sonlandırdı.

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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