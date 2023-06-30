https://sputniknews.com.tr/20230630/ingiltereden-turkiyeye-seyahat-uyarisi-belli-sehirleri-acikladilar-1073042789.html

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar

İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik hazırladığı rehber ile Türkiye'ye gelecek olan turistlere uyarılarda bulundu. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T17:24+0300

2023-06-30T17:24+0300

2023-06-30T17:24+0300

ingiltere

dünya

ingiltere dışişleri bakanlığı

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turizm

yabancı turist

terör

hakkari

şırnak

suriye

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Çok sayıda turistin uğrak noktası olan Türkiye ile ilgili bir açıklama İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından İngilizler için hazırlanan rehber niteliğindeki metinde, İngiliz turistlerin Türkiye’de dikkatli olması gerektiği belirtildi. Bir milyondan fazla İngilizin Türkiye’ye tatile geleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Suriye sınırının 10 kilometre yakınına gidilmemesi ve Şırnak ile Hakkari şehirlerine gidilmemesi tavsiye edildi.'Türkiye’ye gidecekler uygun seyahat sigortasını yaptırmalı'Hiçbir seyahatin güvenli geçeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’ye gidecekler de uygun seyahat sigortasını yaptırmalı” dedi. İngiliz yetkililer, yerel medyaya açıklamalarda da bulundu. Independent’a konuşan yetkililer, “İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim ana konumuz. Her ülke ve bölge ile ilgili seyahat tavsiyelerini düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Seyahat tavsiyeleri alanındaki terörizm konusundaki değişiklikler, terör tehdidinin şimdi daha çeşitli gruplardan gelebileceğini gözler önüne seriyor” dedi. Bu uyarıların tavsiye niteliğinde olduğunun da altı çizildi.

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