https://sputniknews.com.tr/20230630/helal-kripto-para-birimi-islamic-coin-geliyor-muslumanlara-ozel-tasarlandi-1073028962.html
'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'
'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'
'Şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddia edilen 'Islamic Coin' Eylül ayında farklı borsalarda ticarete açılacak. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:23+0300
2023-06-30T13:23+0300
2023-06-30T13:23+0300
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islami bankacılık
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Kripto paralar ve blokzincir teknolojileri, dünyada süregelen finansal devrimde büyük bir rol oynuyor. Dubai merkezli bir blok zinciri üzerinde inşa edilen 'Islamic Coin' de, 'şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddiası ile gündeme geldi. Blok zincirinin testleri devam ederken toplam 4 bin hesap açıldığı ve son 24 saatte 10 bin aktarım yapıldığı da Islamic Coin'e dair verilen bilgiler arasında yerini aldı. Projenin kripto parası olacak olan 'ISLM' ise Eylül'de piyasaya sürülecek. Twitter hesabında merkezin İsviçre olarak gösterildiği Islamic Coin iddiasına göre özel ön satış turunda 200 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Ayrıca 200 milyon dolar daha gerektiği durumda kullanıma açılacak.İslami bankacılık nedir?'Küresel Müslüman topluluğuna özel tasarlanmış dijital para' olarak tanıtımı yapılan Islamic Coin'in İslami bankacılık sisteminde etkisi olacağı öngörülüyor. İslami bankacılık ve finans, diğer pek çok şeyin yanı sıra kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklayan, etik ve adil finansal işlemleri vurgulayan şeriat veya İslam hukuku ilkelerine dayalı bir sistem olarak biliniyor. İslami bankacılığın en dikkat çekici özelliklerinden biri, konvansiyonel bankacılığın temelini oluşturan kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklamasıdır. Bunun yerine İslami finans, borç veren ile borç alan arasındaki kar ve zarar paylaşımı anlaşmalarına dayanmaktadır. Borç veren, yatırım riskini borç alanla paylaşır ve her iki taraf da kar veya zararı paylaşır.
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islami bankacılık nedir
'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'
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'Şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddia edilen 'Islamic Coin' Eylül ayında farklı borsalarda ticarete açılacak.
Kripto paralar ve blokzincir teknolojileri, dünyada süregelen finansal devrimde büyük bir rol oynuyor. Dubai merkezli bir blok zinciri üzerinde inşa edilen 'Islamic Coin' de, 'şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddiası ile gündeme geldi.
Blok zincirinin testleri devam ederken toplam 4 bin hesap açıldığı ve son 24 saatte 10 bin aktarım yapıldığı da Islamic Coin'e dair verilen bilgiler arasında yerini aldı. Projenin kripto parası olacak olan 'ISLM' ise Eylül'de piyasaya sürülecek.
Twitter hesabında merkezin İsviçre olarak gösterildiği Islamic Coin iddiasına göre özel ön satış turunda 200 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Ayrıca 200 milyon dolar daha gerektiği durumda kullanıma açılacak.
İslami bankacılık nedir?
'Küresel Müslüman topluluğuna özel tasarlanmış dijital para' olarak tanıtımı yapılan Islamic Coin'in İslami bankacılık sisteminde etkisi olacağı öngörülüyor. İslami bankacılık ve finans, diğer pek çok şeyin yanı sıra kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklayan, etik ve adil finansal işlemleri vurgulayan şeriat veya İslam hukuku ilkelerine dayalı bir sistem olarak biliniyor. İslami bankacılığın en dikkat çekici özelliklerinden biri, konvansiyonel bankacılığın temelini oluşturan kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklamasıdır. Bunun yerine İslami finans, borç veren ile borç alan arasındaki kar ve zarar paylaşımı anlaşmalarına dayanmaktadır. Borç veren, yatırım riskini borç alanla paylaşır ve her iki taraf da kar veya zararı paylaşır.