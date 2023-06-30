'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:15
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230630/helal-kripto-para-birimi-islamic-coin-geliyor-muslumanlara-ozel-tasarlandi-1073028962.html
'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'
'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'
'Şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddia edilen 'Islamic Coin' Eylül ayında farklı borsalarda ticarete açılacak. 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T13:23+0300
2023-06-30T13:23+0300
helal
dijital para
dijital para birimi
coin
ekonomi
bitcoin
kripto para
kripto para cüzdanı
islami bankacılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044472265_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b2fb31a610f036ce06ffdd39a52f46a5.jpg
Kripto paralar ve blokzincir teknolojileri, dünyada süregelen finansal devrimde büyük bir rol oynuyor. Dubai merkezli bir blok zinciri üzerinde inşa edilen 'Islamic Coin' de, 'şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddiası ile gündeme geldi. Blok zincirinin testleri devam ederken toplam 4 bin hesap açıldığı ve son 24 saatte 10 bin aktarım yapıldığı da Islamic Coin'e dair verilen bilgiler arasında yerini aldı. Projenin kripto parası olacak olan 'ISLM' ise Eylül'de piyasaya sürülecek. Twitter hesabında merkezin İsviçre olarak gösterildiği Islamic Coin iddiasına göre özel ön satış turunda 200 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Ayrıca 200 milyon dolar daha gerektiği durumda kullanıma açılacak.İslami bankacılık nedir?'Küresel Müslüman topluluğuna özel tasarlanmış dijital para' olarak tanıtımı yapılan Islamic Coin'in İslami bankacılık sisteminde etkisi olacağı öngörülüyor. İslami bankacılık ve finans, diğer pek çok şeyin yanı sıra kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklayan, etik ve adil finansal işlemleri vurgulayan şeriat veya İslam hukuku ilkelerine dayalı bir sistem olarak biliniyor. İslami bankacılığın en dikkat çekici özelliklerinden biri, konvansiyonel bankacılığın temelini oluşturan kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklamasıdır. Bunun yerine İslami finans, borç veren ile borç alan arasındaki kar ve zarar paylaşımı anlaşmalarına dayanmaktadır. Borç veren, yatırım riskini borç alanla paylaşır ve her iki taraf da kar veya zararı paylaşır.
https://sputniknews.com.tr/20230630/gozler-onda-altin-fiyatlarina-neler-oluyor-1073021890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0b/1044472265_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bc708638000b2c9b92cde8b581588d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
islami bankacılık nedir
islami bankacılık nedir

'Helal' kripto para birimi Islamic Coin geliyor: 'Müslümanlara özel tasarlandı'

13:23 30.06.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinKripto para -
Kripto para - - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
'Şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddia edilen 'Islamic Coin' Eylül ayında farklı borsalarda ticarete açılacak.
Kripto paralar ve blokzincir teknolojileri, dünyada süregelen finansal devrimde büyük bir rol oynuyor. Dubai merkezli bir blok zinciri üzerinde inşa edilen 'Islamic Coin' de, 'şeriata uygun' olarak geliştirildiği iddiası ile gündeme geldi.
Blok zincirinin testleri devam ederken toplam 4 bin hesap açıldığı ve son 24 saatte 10 bin aktarım yapıldığı da Islamic Coin'e dair verilen bilgiler arasında yerini aldı. Projenin kripto parası olacak olan 'ISLM' ise Eylül'de piyasaya sürülecek.
Twitter hesabında merkezin İsviçre olarak gösterildiği Islamic Coin iddiasına göre özel ön satış turunda 200 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Ayrıca 200 milyon dolar daha gerektiği durumda kullanıma açılacak.

İslami bankacılık nedir?

'Küresel Müslüman topluluğuna özel tasarlanmış dijital para' olarak tanıtımı yapılan Islamic Coin'in İslami bankacılık sisteminde etkisi olacağı öngörülüyor. İslami bankacılık ve finans, diğer pek çok şeyin yanı sıra kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklayan, etik ve adil finansal işlemleri vurgulayan şeriat veya İslam hukuku ilkelerine dayalı bir sistem olarak biliniyor. İslami bankacılığın en dikkat çekici özelliklerinden biri, konvansiyonel bankacılığın temelini oluşturan kredilere faiz uygulanmasını veya ödenmesini yasaklamasıdır. Bunun yerine İslami finans, borç veren ile borç alan arasındaki kar ve zarar paylaşımı anlaşmalarına dayanmaktadır. Borç veren, yatırım riskini borç alanla paylaşır ve her iki taraf da kar veya zararı paylaşır.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
EKONOMİ
Gözler onda: Altın fiyatlarına neler oluyor?
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала