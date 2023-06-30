Gözler onda: Altın fiyatlarına neler oluyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini azaltmak için" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:15
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:15
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230630/gozler-onda-altin-fiyatlarina-neler-oluyor-1073021890.html
Gözler onda: Altın fiyatlarına neler oluyor?
Gözler onda: Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Ons altın 1893... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T10:12+0300
2023-06-30T10:12+0300
gsyh
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
abd
altın
gram altın
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
ekonomi
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab67d2638e5187c0a28a715c2a430c1.jpg
Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele ederken para piyasalarında da Altın ve dolar arasındaki ilişki bozulmadan devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatları volatil seyrediyor.Fed'in faiz kararları altın fiyatlarını etkiliyorABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapacağına dair verdiği sinyaller ve en yakın faiz indiriminin 2024 yılında başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında hareketliliği destekliyor. Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.ABD'de ilk çeyrekte nihai rakamlarla gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, piyasa beklentilerin üstünde gerçekleşti. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrek için ikinci tahminde yüzde 1.3 olan GSYH büyüme hızı, final rakamlarla yüzde 2 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin finalde yüzde 1,4 olacağıydı.Hürriyet'in haberine göre, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.Ons Altın fiyatları ABD'den gelen büyüme ve işsizlik başvurusu rakamlarının etkisiyle gerileme gösterdi. Dün 1893 dolara kadar gerileyen ons altın en son bu seviyeleri 15 Mart 2023 tarihinde görmüştü. Yaklaşık 3.5 ayın dibine gerileyen ons altın bugüne 1908 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1906 dolar en yüksek de 1909 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1908 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?İç piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olmasından ötürü Gram Altın tarafında alışverişler oldukça düşük seyrediyor. 27 Haziran 2023'te 1621 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugüne 1596 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1592 lira, en yüksek de 1602 lirayı gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230630/gozler-kritik-veride-memur-maasina-zamda-oran-netlesiyor-1073017429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c499f3a81513ebd0f42a0cce94b720c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), abd, altın, gram altın, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, dolar, dolar/tl, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), abd, altın, gram altın, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, dolar, dolar/tl, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)

Gözler onda: Altın fiyatlarına neler oluyor?

10:12 30.06.2023
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Ons altın 1893 dolara kadar düşüş gösterdi.
Küresel piyasalar enflasyon sorunuyla mücadele ederken para piyasalarında da Altın ve dolar arasındaki ilişki bozulmadan devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatları volatil seyrediyor.

Fed'in faiz kararları altın fiyatlarını etkiliyor

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapacağına dair verdiği sinyaller ve en yakın faiz indiriminin 2024 yılında başlayacağı beklentisi altın fiyatlarında hareketliliği destekliyor. Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.
ABD'de ilk çeyrekte nihai rakamlarla gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, piyasa beklentilerin üstünde gerçekleşti. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrek için ikinci tahminde yüzde 1.3 olan GSYH büyüme hızı, final rakamlarla yüzde 2 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin finalde yüzde 1,4 olacağıydı.
Hürriyet'in haberine göre, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.
Ons Altın fiyatları ABD'den gelen büyüme ve işsizlik başvurusu rakamlarının etkisiyle gerileme gösterdi. Dün 1893 dolara kadar gerileyen ons altın en son bu seviyeleri 15 Mart 2023 tarihinde görmüştü. Yaklaşık 3.5 ayın dibine gerileyen ons altın bugüne 1908 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1906 dolar en yüksek de 1909 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1908 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

İç piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olmasından ötürü Gram Altın tarafında alışverişler oldukça düşük seyrediyor. 27 Haziran 2023'te 1621 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugüne 1596 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1592 lira, en yüksek de 1602 lirayı gördü.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
EKONOMİ
Gözler kritik veride: Memur maaşına zamda oran netleşiyor
08:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала