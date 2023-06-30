https://sputniknews.com.tr/20230630/gozler-kritik-veride-memur-maasina-zamda-oran-netlesiyor-1073017429.html
Gözler kritik veride: Memur maaşına zamda oran netleşiyor
Gözler kritik veride: Memur maaşına zamda oran netleşiyor
Asgari ücret maaşına yapılan zammın ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyonuna göre, memur ve memur... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T08:01+0300
2023-06-30T08:01+0300
2023-06-30T08:11+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072783388_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_b4b14bcae063f8d432bb261f02ac39e2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız" dedi. Sözcü'nün haberine göre, ilki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı 2. kez temmuz ayında yapılacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi. Yüzde 74 oranında zamEn düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230629/memur-maaslari-ve-emekli-ayliklarina-kademeli-zam-mi-geliyor-1072980272.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072783388_30:0:502:354_1920x0_80_0_0_051d8bbc6d7529234a7793acf170b4c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdoğan memur ve emeli zam, memur ve emekliye ek zam, memur ve emekli maaş zammı, memur ve emekli zammı 2023, enflasyon verisi, haziran enflasyon, memur ve emekliye zam, 2023 memur ve emekli maaşları, son dakika memur ve emekli zamları, erdoğan zam açıklaması
erdoğan memur ve emeli zam, memur ve emekliye ek zam, memur ve emekli maaş zammı, memur ve emekli zammı 2023, enflasyon verisi, haziran enflasyon, memur ve emekliye zam, 2023 memur ve emekli maaşları, son dakika memur ve emekli zamları, erdoğan zam açıklaması
Gözler kritik veride: Memur maaşına zamda oran netleşiyor
08:01 30.06.2023 (güncellendi: 08:11 30.06.2023) Abone ol
Asgari ücret maaşına yapılan zammın ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Haziran ayı enflasyonuna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 14-15 oranında zam yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız" dedi.
Sözcü'nün haberine göre, ilki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı 2. kez temmuz ayında yapılacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.
Yüzde 74 oranında zam
En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.
Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.