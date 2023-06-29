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https://sputniknews.com.tr/20230629/memur-maaslari-ve-emekli-ayliklarina-kademeli-zam-mi-geliyor-1072980272.html
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor?
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor?
Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklandı. Kulis bilgilerine göre memur maaşına yapılacak zamda... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T09:40+0300
2023-06-29T09:40+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
ekonomi
emekli maaşı
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Asgari ücrete yapılacak zammın belli olmasıyla gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını büyük oranda belli edecek. 6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.'İki formül var'Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları açıkladı.Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.Sözcan 22 bin lira üstü maaş alan memurlara da özel çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?Emeklilerin de maaş beklentilerine değinen Sözcan, “En düşük emekli maaşı 7.500 lira. Ancak 7500 lira üzerinde emekli alanların maaşı yükseltilmedi. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Burada da kademeli bir artış 7.500 ila 10 bin lira arasında alanlara yüzde 45, 10 bin ile 15 bin lira alanlara yüzde 40’lık zam, 15 bin ile 20 bin maaş alanlara yüzde 35’lik zam, 20 bin lira üzerinde alanlara ise yüzde 30’luk zam bekleniyor. Memur, SSK ve Bağkur emeklileri de faydalanacak.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230627/memur-ve-emekli-maasina-zam-icin-kritik-tarih-rakam-belli-oluyor-2-senaryo-ortaya-cikti-1072904019.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, ekonomi, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, ekonomi, emekli maaşı

Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor?

09:40 29.06.2023
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© AA
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Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklandı. Kulis bilgilerine göre memur maaşına yapılacak zamda masada iki formül var.
Asgari ücrete yapılacak zammın belli olmasıyla gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları memur ve emeklilere yapılacak zam oranını büyük oranda belli edecek. 6 aylık enflasyon farkına tıpkı asgari ücrette yapıldığı gibi refah payının eklenmesi bekleniyor. Yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine göre şekillenecek.

'İki formül var'

Ancak hükümet kanadından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmıştı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan kulislerde konuşulanları açıkladı.
Sözcan, “Memurlar için iki formül var. İlk seçeneğe göre, aile yardımı ile birlikte 11 bin 848’e çıkan en düşük memur maaşı yüzde 85 artırılacak. Böylece memur maaşı 22 bin liraya çıkacak. İkinci seçenekte ise maaşlara 5 bin lira seyyanen zam yapılması kalan kısmın ise oransal yapılacak zamlarla net 22 bin liraya tamamlanacak” ifadelerini kullandı.
Sözcan 22 bin lira üstü maaş alan memurlara da özel çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:
“En düşük memur maaşının 22 liraya çıkarılmasıyla en yüksek memur maaşının da yükselmesi gerekiyor. Açıkçası dengenin gözetilmesi gerekiyor.”

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emeklilerin de maaş beklentilerine değinen Sözcan, “En düşük emekli maaşı 7.500 lira. Ancak 7500 lira üzerinde emekli alanların maaşı yükseltilmedi. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Burada da kademeli bir artış 7.500 ila 10 bin lira arasında alanlara yüzde 45, 10 bin ile 15 bin lira alanlara yüzde 40’lık zam, 15 bin ile 20 bin maaş alanlara yüzde 35’lik zam, 20 bin lira üzerinde alanlara ise yüzde 30’luk zam bekleniyor. Memur, SSK ve Bağkur emeklileri de faydalanacak.” diye konuştu.
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EKONOMİ
Memur ve emekli maaşına zam için kritik tarih: Rakam belli oluyor, 2 senaryo ortaya çıktı
27 Haziran , 07:24
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