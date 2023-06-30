https://sputniknews.com.tr/20230630/havalimanindaki-yuruyen-yola-ayagini-kaptirdi--1073023497.html

Havalimanındaki yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi

Havalimanındaki yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi

Tayland'da bir kadın yolcu, havalimanındaki yürüyen yola ayağını feci şekilde kaptırdı. 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T11:26+0300

2023-06-30T11:26+0300

2023-06-30T11:36+0300

yaşam

tayland

havalimanı

havaalanı

yürüyen merdiven

ayak

yolcu

kadın

bacak

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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'nda meydana gelen olayda 57 yaşındaki kadın yolcu, yürüyen yola ayağını kaptırdı. Sabah saatlerindeki uçuşu için uçağına giden kadın, yürüyen yoldan bacağı kesilerek kurtarıldı.Havaalanı yöneticisi Karun Thanakuljeerapat, düzenlediği basın toplantısında, "Don Mueang Uluslararası Havaalanı adına yolcumuza geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Böyle bir kazanın bir daha yaşanmayacağını bilmenizi isterim" dedi. Yetkili ayrıca, havaalanının kadının tıbbi masraflarından tamamen sorumlu olacağını ve diğer tazminatlarla ilgili müzakerelere açık olacağını söyledi.Kaldırıldığı hastanede kopan bacağın tekrar tutturulamayacağının bildirilmesi üzerine Karun, yolcunun başka bir hastaneye naklini istedi. İnternette paylaşılan görüntülerde, kadının bacağının alt kısmının, yürüyen yolun sonundaki kemerin altına sıkıştığı görülüyor. İki tekerleği eksik olan bavulun, kayıp tekerlerinin de kaza sırasında banta sıkıştığı düşünülüyor. Havalimanı yöneticisi, yürüyen yolların ve merdivenlerin her gün kontrol edildiğini, rutin bakımlarının ise aylık yapıldığını aktarırken, yolun kapatıldığını ve bir mühendis ekibinin olayın nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

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tayland, havalimanı, havaalanı, yürüyen merdiven, ayak, yolcu, kadın, bacak