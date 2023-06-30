https://sputniknews.com.tr/20230630/gida-krizi-uyarisi-depremin-yaralari-hizla-sarilmali-yoksa-sebze-meyve-ve-et-ates-pahasi-olacak-1073044330.html

Gıda krizi uyarısı: 'Depremin yaraları hızla sarılmalı, yoksa sebze, meyve ve et ateş pahası olacak'

Gıda krizi uyarısı: 'Depremin yaraları hızla sarılmalı, yoksa sebze, meyve ve et ateş pahası olacak'

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Çakıcı, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'de gıda krizi yaşanabileceğini söyledi. Afet bölgesinin ülkedeki... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T18:37+0300

2023-06-30T18:37+0300

2023-06-30T18:46+0300

gıda krizi

ekonomi

zam

et

sebze

fahiş fiyat

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Türkiye genelini etkileyecek geniş çaplı bir gıda krizi konusunda uyarılar geldi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaz aylarından itibaren et ve süt ürünleri ile pamuk, domates başta olmak üzere pek çok sebzede sorunlar yaşanacağını aktaran Çakıcı, şunları söyledi:“Afet yaşanan bölgede tarımı ayağa kaldırmak çok zor olacak ve bu uzun süre alacak. En büyük zararı hayvancılık gördü. Ülkedeki üretim potansiyelinin yüzde 10 ile 15 arasında bir bölümünü afet bölgemizdeki illerimiz tek başına karşılıyordu.Kaybedilen canlı hayvan sayısını ya da buradaki üreticinin maddi kaybını tam olarak bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek ki yaşanan depremler ve ortaya çıkan yıkım bu bölgedeki kent merkezleri kadar kırsalı da vurdu. Barajlar zarar gördü, haliyle sulu tarım faaliyetleri de ilerleyen vadede bundan olumsuz etkilenecek. Bakanlık burada çiftçi kayıt sistemi üzerinden kayıtlı üreticiye yardımlar sağlayacak. Ancak 1-2 hayvan ile üretim yapan küçük üreticinin, kaydı olmayan küçük işletmelerin ne olacağı belli değil.Süt ürünleri ve et gibi ürünlerin yanı sıra, sebze üretiminde ciddi zararlarımız söz konusu olacak. Bir süre daha buradan ürün çıkmayacak ya da üretim miktarı azalacak. Bol su isteyen ve oradaki toprağa özgü pamuk, kayısı ile mısır, domates ve diğer birçok ürünün gelecek süreçte tedariki sıkıntılı olabilir.”'Yardımlar i̇vedi̇li̇kle hayata geçi̇ri̇lmeli̇'Çakıcı bölgeden diğer illere göç eden nüfusun önemli bölümünün hayvancılık ve tarım ile uğraşan çiftçiler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

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gıda krizi, zam, et, sebze, fahiş fiyat