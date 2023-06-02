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https://sputniknews.com.tr/20230602/istanbulda-mayis-ayinin-zam-sampiyonu-belli-oldu-1071922736.html
İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da mayısta önceki aya göre en çok patatesin fiyatı artarken, en fazla düşüş sivri biberde gerçekleşti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T11:56+0300
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ekonomi
türkiye
patates
soğan
enflasyon
istanbul ticaret odası (ito)
ekonomi
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla mayısta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz, giyim harcamaları çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 14,44 ile çocuk çorap ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,30 ile çarşaf olarak belirlendi.Mayısta sivri biber yüzde 49,51 ucuzladıGeçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/istanbulda-mayis-enflasyonu-belli-oldu-1071878305.html
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türkiye, patates, soğan, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, geçim
türkiye, patates, soğan, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), ekonomi, geçim

İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu

11:56 02.06.2023 (güncellendi: 11:57 02.06.2023)
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Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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İstanbul'da mayısta önceki aya göre en çok patatesin fiyatı artarken, en fazla düşüş sivri biberde gerçekleşti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla mayısta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz, giyim harcamaları çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 14,44 ile çocuk çorap ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,30 ile çarşaf olarak belirlendi.

Mayısta sivri biber yüzde 49,51 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde 28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.
Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
EKONOMİ
İstanbul'da mayıs enflasyonu belli oldu
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